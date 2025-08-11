În 2024, peste 4,37 milioane de turiști au vizitat muzeele și siturile arheologice din Cappadocia, iar aproape un milion au experimentat plimbările cu balonul, o emblemă a zonei. Regiunea este apreciată atât pentru frumusețea sa naturală, cât și pentru bogăția patrimoniului culinar, care reflectă tradițiile turcești și anatoliene, dar și particularitățile locale.

Printre preparatele emblematice se numără testi kebabı, un fel de mâncare gătit în vase de lut aprinse, servit prin spargerea vasului în fața mesenilor. De asemenea, Kayseri mantı sunt colțunași extrem de mici, însoțiți de iaurt și unt cu mirodenii, fiind o experiență culinară aparte. Alte specialități locale includ supele Ürgüp tarhanası și supa tandır, preparate în cuptoare tradiționale, dar și feluri ca kayısı yahnisi, zerdeli pilav, gutui umplute și ağpakla.

„Cappadocia este o regiune unică, cu peisajele sale formate din coșuri de zâne, plimbările cu balonul cu aer cald la răsărit, hotelurile-cavou și orașele subterane care au adăpostit cândva primii creștini. Doar în 2024, muzeele și siturile arheologice din Cappadocia au primit peste 4,37 milioane de vizitatori, confirmându-și statutul de una dintre principalele destinații culturale ale Turciei. Plimbările cu balonul, cea mai emblematică experiență a regiunii, au atins și ele un record istoric: 933.000 de vizitatori au zburat anul trecut, marcând un nou reper”, a transmis Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA) într-un comunicat.

Deserturile din Cappadocia oferă o varietate de tentații, de la smochine gătite în unt la diverse specialități locale precum köftür, kuru kaymak cu miere, dolaz și, bineînțeles, faimoasa baklava, prezentă în varianta regională Damat Baklava.

„Regiunea continuă să fascineze călători din întreaga lume, în special din Europa, America de Nord și Extremul Orient. Dar, dincolo de frumusețea vizuală, se ascunde o altă comoară: un patrimoniu culinar excepțional, profund înrădăcinat în tradițiile turcești și anatoliene, precum și în specificul local. Recent, această cultură gastronomică unică a fost recunoscută de Ghidul MICHELIN și este gata să atragă un nou val de călători pasionați de gastronomie în Cappadocia”, este scris în comunicatul respectiv.

Cappadocia este și o zonă renumită pentru vinurile sale, cu o tradiție ce datează din epoca primilor călugări creștini. Clima caldă și solul vulcanic fertil favorizează cultivarea soiurilor locale precum Öküzgözü, Kalecik Karası, Boğazkere, Narince și, în special, Emir, un vin alb proaspăt și mineral, reprezentativ pentru regiune.

Astfel, Cappadocia nu este doar o destinație cu peisaje impresionante, ci și un adevărat paradis pentru iubitorii culturii, istoriei și gastronomiei autentice din Turcia.