Constructorul auto Stellantis a prezentat vineri o inovație importantă în domeniul mobilității electrice: un prototip de vehicul echipat cu o baterie de nouă generație, capabilă să ofere timpi de încărcare mai reduși, costuri de producție mai mici și o eficiență energetică sporită.

Noua tehnologie promite să schimbe modul în care sunt concepute și utilizate mașinile electrice, prin eliminarea necesității unui invertor și a unui încărcător separat, relatează Reuters.

Această soluție avansată poartă denumirea de IBIS (Intelligent Battery Integrated System) și este rezultatul unui parteneriat între Stellantis și Saft, companie specializată în dezvoltarea de baterii și parte a grupului TotalEnergies. Practic, IBIS reunește într-un singur sistem funcțiile esențiale ale bateriei și ale electronicii de putere, ceea ce simplifică arhitectura vehiculului și reduce costurile de fabricație.

Potrivit informațiilor oficiale, avantajele sunt multiple: noul pachet de baterii ocupă mai puțin spațiu, are o greutate redusă, este mai ușor de întreținut și aduce o creștere a eficienței cu aproximativ 10% față de o baterie clasică de aceeași dimensiune. În practică, asta înseamnă un timp de încărcare redus cu aproape o oră, un aspect crucial pentru șoferii care au nevoie de autonomie rapid disponibilă.

În momentul de față, sistemul IBIS este testat în condiții reale pe un model Peugeot e-3008, unul dintre cele mai noi SUV-uri electrice ale mărcii franceze. Stellantis ia în calcul implementarea tehnologiei în vehiculele de serie până la sfârșitul acestui deceniu, ceea ce ar putea accelera ritmul de adoptare al mașinilor electrice la scară largă.

Un alt element esențial este integrarea directă a funcțiilor de conversie a curentului în interiorul bateriei. Acest proces este realizat prin intermediul unui sistem de control electronic compus din nu mai puțin de 200 de tranzistori, o soluție tehnică ce permite reducerea greutății totale a vehiculului cu circa 40 de kilograme. În plus, timpul necesar pentru o încărcare completă scade cu aproximativ 15%, ceea ce aduce un plus de confort utilizatorilor și crește atractivitatea mașinilor electrice în fața celor convenționale.

Stellantis a prezentat această inovație ca fiind „un pas major înainte în electrificarea aplicaţiilor energetice mobile şi staţionare”, subliniind importanța sa nu doar pentru industria auto, ci și pentru alte domenii în care bateriile performante sunt esențiale.

Într-un context global în care tranziția către energie curată se accelerează, iar mobilitatea electrică este văzută ca o soluție-cheie pentru reducerea emisiilor de carbon, îmbunătățirea timpului de încărcare și scăderea costurilor sunt factori decisivi pentru succes.

Astfel, odată ce tehnologia IBIS va ajunge pe piață, clienții ar putea beneficia de mașini electrice mai accesibile, mai eficiente și mai practice. În același timp, producătorii auto ar avea posibilitatea să optimizeze procesele de fabricație, iar operatorii de infrastructură de încărcare s-ar confrunta cu o cerere mai bine adaptată la rețelele existente.