JPMorgan Chase a fost desemnată, încă o dată, cea mai importantă bancă pentru sănătatea sistemului financiar mondial, conform celui mai nou clasament anual al băncilor de importanţă sistemică elaborat de organismele globale de reglementare.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB), un organism compus din organismele de reglementare financiară din G20, a publicat marţi un nou tabel al celor mai importante 30 de bănci de importanţă sistemică. Cele 30 de bănci sunt împărţite în patru grupe în funcţie de cât de sistemice, internaţionale, interconectate şi complexe sunt.

Conform celui mai recent clasament, JPMorgan este singură în primul grup al băncilor de importanţă sistemică, cele considerate „too big to fail” . Anul trecut, banca americană, care a fost cea mai importantă bancă sistemică încă din 2019, era în primul grup însă alături de HSBC şi Citigroup, relatează Reuters.

În acest an, în grupa a doua se regăsesc băncile BNP Paribas (Franţa), Citigroup şi HSBC (Marea Britanie). În grupa trei sunt Bank of America, Bank of China, Barclays (Marea Britanie), China Construction Bank, Deutsche Bank (Germania), Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG iar în ultima grupă sunt Agricultural Bank of China, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion, UBS, UniCredit şi Wells Fargo.

JP Morgan Chase, cel mai mare finanțator de combustibili fosili din lume

Anul trecut, JP Morgan Chase, cel mai mare finanțator de combustibili fosili din lume, a anunțat că va alinia modelul său de afaceri la Acordul de la Paris. Angajamentul a fost bine primit de către activiștii de mediu. Cea mai interesantă parte a anunțului a fost promisiunea Chase privind atingerea obiectivelor climatice pentru 2030.

Chaese promite că până în 2030, va obține o reducere cu 15% a „intensității carbonului” ale companiilor de petrol și gaze pe care le finanțează. Este prima bancă majoră din SUA care s-a angajat să atingă obiectivele climatice din 2030.