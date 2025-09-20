Avocatul Adrian Cuculis subliniază că există soluții legale pentru radierea din Biroul de Credit, iar procesul se poate face în mai multe etape. Un prim motiv este reprezentat de greșelile de notare.

Dacă instituția financiară a introdus eronat datele sau nu și-a notificat clientul înainte de raportare, există un temei legal pentru ștergerea informațiilor. De asemenea, atunci când proporția între beneficiile înregistrării și efectele asupra clientului este dezechilibrată, se poate solicita radierea.

„Radierea din Biroul de Credit se poate face pentru multiple motive: unul dintre ele se referă la greșita notare în Biroul de Credit. Trebuie să știți că atunci când nu ați fost notificat sau când proporția este foarte mare între beneficii și ce ar trebui să protejeze notarea în Biroul de Credit, puteți să solicitați radierea”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, conform Wowbiz.

Un aspect important este faptul că firmele de recuperare a creanțelor nu au dreptul să facă raportări în Biroul de Credit. Doar băncile și instituțiile financiare nebancare (IFN-urile) pot transmite astfel de informații, iar orice raportare venită din partea recuperatorilor nu este validă.

Procedura de radiere se face în două etape succesive. Prima etapă presupune o notificare oficială adresată băncii sau IFN-ului, prin care se solicită ștergerea datelor.

Dacă instituția refuză sau întârzie răspunsul, următorul pas este acțiunea în instanță, potrivit explicațiilor oferite de avocatul Adrian Cuculis. În multe cazuri, debitorii au avut câștig de cauză atunci când s-au demonstrat nereguli, lipsa notificării sau disproporționalitatea măsurii aplicate.