Propunerile conciliatorilor CSALB acceptate de părți, includ mixuri de beneficii care vizează: diminuări de datorii, ștergeri de penalități, restituiri de sume, închiderea cazurilor de executare silită sau a celor de dare în plată. Băncile sunt la fel de deschise pentru soluționarea cazurilor din instanță, indiferent dacă vorbim de procese pentru credite în CHF acordate acum peste 15 ani sau procese care nu au ajuns încă la primul termen.

De la începutul anului consumatorii au trimis peste 800 de cereri de negociere cu băncile, iar până acum s-au încheiat sau se află în negociere 150 de dosare. În plus, 40 dintre cereri s-au rezolvat direct, fără ajutorul unui conciliator, chiar dacă solicitarea a fost adresată CSALB. Anul trecut CSALB a primit peste 3.500 de cereri, din care s-au format 1.078 dosare de negociere. În 94% din concilieri părțile s-au înțeles, iar valoarea medie a beneficiilor obținute într-un timp mediu de 15 zile pentru fiecare dosar de conciliere a fost de 3.000 de euro.

Teodor Bungău, județul Bihor:

„M-a impresionat foarte plăcut rezolvarea cazului meu prin intermediul CSALB, mai ales că, inițial, banca nu a vrut să accepte o soluționare amiabilă și am fost nevoit să o acționez în instanță. Știam de CSALB din presă și mă documentasem bine înainte să apelez la conciliere. Chiar dacă nu am primit tot ce am cerut, sunt mulțumit. Soția mi-a spus să cer 30 de mii de euro, dar fiind o negociere din care toată lumea trebuie să fie mulțumită, nu am putut cere atât de mult. Cererea mea a fost pentru 12 mii de euro, iar în urma negocierilor cu banca am obținut 10.000 de euro despăgubiri, iar apoi am închis procesul din instanță. Banca a fost deschisă în negociere pentru că nici ei nu îi convine să aibă procese cu clienții.”