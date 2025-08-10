Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) a atins un nou maxim istoric, ajungând la 6,07%. Această creștere influențează major ratele creditelor în lei pentru populație, fapt ce se va resimți în plățile lunare ale românilor de la începutul lunii octombrie 2025.

IRCC reprezintă un indicator esențial pentru dobânzile variabile aplicate împrumuturilor, iar modificările sale sunt decisive pentru costurile pe care le suportă debitorii.

Această majorare a indicelui vine după o perioadă în care IRCC a fost în creștere constantă, iar nivelul actual este cel mai ridicat de la introducerea acestuia în 2019. Pentru mulți dintre cei care au contracte de credit cu dobândă variabilă, această schimbare înseamnă creșteri notabile ale ratelor lunare, care pot ajunge până la 100 de lei, în funcție de valoarea și termenul creditului.

În ultimele săptămâni, cererea băncilor pentru credite repo de la Banca Națională a României (BNR) a înregistrat variații importante, de la 6,5 miliarde de lei până la un vârf de 25 de miliarde de lei într-o singură zi. Totuși, banca centrală a aprobat doar o parte din aceste solicitări, acoperind recent doar 1,5 miliarde de lei.

Această fluctuație ridicată denotă o presiune pe lichiditatea din piață, care influențează nivelul dobânzilor practicate de bănci. Economiștii speră că o creștere a investițiilor și accesul la fonduri europene vor îmbunătăți lichiditatea, ceea ce ar putea determina o scădere a costurilor de finanțare.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a subliniat însă că reducerea ratei-cheie a dobânzii va fi luată în considerare doar când dobânzile din piața financiară vor începe să scadă efectiv, fapt care încă nu s-a întâmplat.

IRCC este un indicator oficial care reflectă costul mediu al creditelor în lei între băncile comerciale din România. Acesta servește drept bază pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele acordate persoanelor fizice.

Indicele a fost introdus în mai 2019 prin Ordonanța de Urgență nr. 19/2019, drept o alternativă mai transparentă la vechiul ROBOR, utilizat anterior pentru contractele de credit.

Calculul IRCC implică media aritmetică a ratelor zilnice ale tranzacțiilor interbancare pe o perioadă de trei luni, iar Banca Națională îl publică trimestrial. Dobânzile la creditele în lei se actualizează în baza acestui indice începând cu trimestrul următor datei publicării.

Pentru românii care au credite cu dobândă variabilă indexată la IRCC, majorarea indicelui înseamnă o povară financiară mai mare. În condițiile în care nivelul IRCC este la un maxim istoric, mulți debitori se vor confrunta cu rate lunare substanțial mai ridicate, afectând bugetele familiei.

Potrivit datelor, în funcție de suma și perioada de rambursare a creditului, diferența la plată poate ajunge la 100 de lei lunar, o sumă ce nu poate fi ignorată de către cei care gestionează cu atenție cheltuielile.

Această creștere este un semnal important pentru consumatori, dar și pentru bănci, care trebuie să se adapteze noilor condiții financiare și economice. Pe termen mediu, evoluția indicelui IRCC va continua să influențeze direct costul creditelor în lei.