Astăzi, Conclavul urmează să voteze de cinci ori, cu excepția cazului în care un cardinal reușește să obțină cel puțin 89 de voturi în unul dintre tururile de scrutin. Până în acest moment a avut loc un prim tur, iar în prezent se desfășoară al doilea, după care este de așteptat să fie semnalizat iar fumul negru.

După-amiaza sunt programate încă trei runde de vot. Ziua de mâine este dedicată unei pauze, însă, potrivit unor surse, există șanse ca astăzi să fie anunțat rezultatul final, cu apariția fumului alb la Vatican.

Cei mai mulți cardinali care votează provin din Europa (52), însă numerele cresc și pe alte continente. De exemplu, Europa este urmată de Asia, cu 23 de cardinali, și de America Latină, cu 21. De asemenea, 17 cardinali provin din Africa, 16 provin din America de Nord, iar 4 din Oceania.

Al doilea vot al Conclavului pentru desemnarea noului papă s-a încheiat joi dimineață fără un rezultat decisiv, semnalul fumului negru ieșind din coșul Capelei Sixtine și indicând că nu a fost ales niciun pontif.

Credincioși, pelerini și turiști privesc cu atenție coșul de pe acoperișul Capelei Sixtine, unde cardinalii reuniți în a doua zi a Conclavului își continuă deliberările, în condițiile în care nu există un candidat clar favorit.

Piața Sfântul Petru este animată de o mulțime de oameni care așteaptă cu speranță apariția fumului alb, simbolul tradițional care va marca alegerea succesorului papei Francisc. Toate privirile rămân ațintite asupra bazilicii.

Crowds gathering again in St Peter’s Square, waiting to see the result of the first morning of voting at the conclave. pic.twitter.com/FTr6hHTfNm

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025