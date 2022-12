Grupul GRAMPET a crescut susținut în ultimele două decenii. Grupul condus de omul de afaceri Gruia Stoica este astăzi cea mai dinamică platformă de servicii de transport feroviar și logistică din Europa Centrală și de Sud-Est, și prima multinațională cu capital 100% românesc.

Gruia Stoica își propune ca în următorii cinci ani să dubleze cota de piață în România, Bulgaria și Ungaria. Compania Grup Feroviar Român este cea mai importantă din GRAMPET Group și a înregistrat afaceri de 156 milioane de euro în 2021, în creștere cu 10% față de anul 2020, și un profit de 2,8 milioane de euro. Totodată, antreprenorul nu exclude și o potențială listare la bursă în viitor, într-una dintre piețele de capital europene.

Gruia Stoica la Gala Premiilor Capital

Cel care a ridicat premiul în onoarea domnului Gruia Stoica a fost George Dinu, CFO Grampet Group.

„Bună seara. Confirm cele spuse. Sunt George Dinu, director financiar al Grupului Grampet, deci contabil. Confirm că am prieteni, apropo de ce spunea Carolina mai devreme. În ceea ce privește grupul Grampet aș vrea să spun doar câteva chestiuni. Are o activitate de peste 20 de ani în România. În ultimii ani, și-a extins activitatea în peste zece țări europene. Un alt aspect foarte important vis-a-vis de poziționarea grupului Grampet în Europa este acela că este un jucător important sau un partener important de bază în proiectul Middle Coridor. Ce înseamnă acest proiect Middle Coridor? Este un proiect care are ca obiectiv asigurarea transportului între China și Europa prin Kazahstan, Azerbaidjan, Georgia și România, evident transport feroviar și naval. În mare caz pică și Marea Neagră. Care e ideea aici? Este faptul că pentru România acest proiect poate fi un capital de imagine important în viitorul apropiat și îndepărtat. De ce spunem acest lucru? Pentru faptul că după cum probabil cunoașteți conflictul Rusia Ucraina a dus la închiderea temporară sau neutilizarea temporară a Nord Stream, aici mă refer la coridorul de nord, fapt pentru care Comisia Europeană acum încurajează și susține mediul de afaceri în lansarea și implementarea rapidă a acestui middle Coridor, acestui proiect. Acesta ar fi un aspect. Un alt aspect este acela că grupul Grampet tot ca și obiectiv strategic este acela de asigura transport între Marea Egee, Grecia și Marea Nordului, un proiect care se află într-o fază incipientă, în care facem demersuri importante. Cam asta ar fi legat de grupul Grampet. Am omis un lucru foarte important pentru care îmi cer mii de scuze. Stoica nu a putut fi prezent aici, domnul Stoica fiind acționarul grupului din motive obiective, însă vă transmite toate urările de bine, mulțumirile către Capital pentru acest premiu și bineînțeles, cu siguranță la următoarele evenimente va fi prezent. Mii de scuze încă o dată. Vă mulțumim din suflet și o seară deosebită în continuare. La mulți ani! Mult succes”, a spus acesta.

Despre Gruia Stoica

Gruia Stoica este un om de afaceri, investitor și manager din România. Acesta este președintele grupului Grampet, un holding din sectorul transportului feroviar de marfă și din sectorul industriei feroviare atât din România, dar și din Europa Centrală și de Sud-Est. Acesta este președintele Consiliului de Afaceri România-Kazahstan, funcție pe care o are ca o recunoaștere a viziunii sale și a activității susținute de dezvoltarea economică strategică la nivel înalt.

Grupul GRAMPET include Grupul Feroviar Român, ce are în vedere 9.500 de vagoane și 225 de locomotive. Pe lângă acestea, grupul mai are și fabrica de reparații vagoane Remar Pașcani, Reva Simeria sau Turist Semenic. De asemenea, ar parte majoritară la două firme de transport feroviar din țările vecine, Ungaria și Bulgaria.

Gruia Stoica s-a implicat și în fotbal, în special din punct de ere financiar la clubul Dinamo. Acesta a contribuit la strângerea sumei de 100.000 de euro pentru jucători dacă vor evita retrogradarea în cea de-a doua Ligă.