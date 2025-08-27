Debutul lui Adrian Chiruță în antreprenoriat datează din adolescență. Pe vremea când era în liceu, la începutul anilor 2000, și-a făcut un site de găzduire gratuită. Apoi, s-a apucat să învețe cum să facă site-uri. Inițial pentru colegi și prieteni, dar lumea a început să fie interesată și s-a ocupat cu activitatea aceasta timp de vreo doi ani. Între timp, a tatonat și alte nișe – și-a făcut un site de unde se puteau trimite SMS-uri, însă, odată cu apariția aplicațiilor de chat, cererea a început să scadă.

Nu a stat mult pe gânduri și s-a reorientat rapid. „Atunci am realizat că serviciile de găzduire web erau viitorul. În România erau destul de puține firme care ofereau astfel de servicii, iar majoritatea erau doar reselleri pentru firme mari din străinătate”, explică Adrian.

Așa că, în 2004, a înființat firma MxHost pentru a dezvolta o ofertă de servicii de web hosting, pentru că a realizat că mulți dintre furnizorii de găzduire gratuită erau dispuși să plătească pentru suport. Baza de clienți o avea deja, dar costurile le-a acoperit el la început.

Deși a debutat în antreprenoriatul digital încă din liceu și a deschis o firmă care oferea servicii de web hosting, Adrian Chiruță a absolvit Facultatea de Științe Economice pentru că îl pasionau vânzările și marketingul.

Pentru că nu era un „om tehnic”, chiar dacă învățase multe de unul singur pe zona de web development, a căutat să suplinească acest lucru apelând la alții. Inițial a încercat outsourcing-ul – a contractat o firmă din India, dar a renunțat rapid. Calitatea serviciilor livrate era complet nesatisfăcătoare pentru piața din România, unde exigențele creșteau rapid.

Așa că s-a orientat către… internet cafe-uri. „Aici am descoperit oamenii tehnici de care aveam nevoie și de la care am învățat tot ce era necesar. M-am descurcat singur până am reușit să angajez pe cineva”, povestește Adrian Chiruță.

Inițial, primul server l-a închiriat de la o firmă. Apoi, un an mai târziu, în 2005, a făcut un împrumut la bancă și și-a cumpărat un server pe care l-a hostat într-un centru de date de colocare din București, pentru ca să ofere servicii de găzduire web local, care să asigure o viteză superioară clienților.

Planul a dat roade, iar în același an a închiriat și primul spațiu de birou. Ce-i drept, a muncit de dimineață până seara, dar experiența acumulată, combinată cu know-how-ul dobândit în facultate și cu strategiile de promovare pe care le-a aplicat l-au ajutat să dezvolte firma mai repede decât alții.

Așa se face că, în al doilea an de la înființare, MxHost avea deja trei angajați. Primul a fost pe zona financiară – facturile se făceau în vremea aceea în Excel și Word și se trimiteau doar prin poștă. Ceilalți doi oameni asigurau servicii de suport, care erau furnizate pe Yahoo Messenger și mIRC.

Compania s-a dezvoltat rapid, dar a urmat criza din 2008-2010. „Contextul era foarte nesigur și instabil. Îmi amintesc că toată lumea era speriată și încerca să reducă costurile cu orice preț. Și noi, la birou, stingeam din becuri ca să facem economie”, rememorează antreprenorul perioada.

Cu toate acestea, în anii aceia tot mai multe companii au început să se orienteze major către online. Ceea ce, pentru compania înființată de Adrian Chiruță, a însemnat creștere. Cam la fel s-a întâmplat și în cazul pandemiei. „Per total, perioadele cu crize nu au afectat serviciile. De regulă, plecau clienții mici, dar veneau clienți mari. Iar unii dintre ei sunt și astăzi cu noi”, spune Adrian.

Nu a fost însă totul roz – principala provocare a rămas găsirea de oameni competenți și capabili să ofere servicii de suport tehnic de calitate. Era o problemă reală mai ales pentru o firmă care a început în Bistrița, de unde majoritatea tinerilor plecau la Cluj-Napoca. Dar, în 2017, Adrian a deschis un birou în acest oraș, iar lucrurile au început să se schimbe în bine.

Creșterile care au urmat au fost în ton cu economia, susține antreprenorul. Dar strategia de marketing și ofertele periodice au transformat MxHost în a doua cea mai mare companie din nișă din România. La acest lucru a mai contribuit un „ingredient secret” – Adrian Chiruță a fost printre primii antreprenori români care a început să meargă la evenimentele internaționale din domeniu, pentru a căuta noi servicii care să rezolve nevoile clienților din România.

Și iar i-a reușit – a început să fie contactat de tot mai multe firme străine, care voiau să intre pe piața din România. O oportunitate pentru Adrian, care își dorea să transforme MxHost în cea mai mare companie de web hosting din România, dar simțea că de unul singur nu mai poate.

Multe discuții și negocieri au eșuat. Dar planul de business propus de cyber_Folks, un grup internațional care deservește clienți din peste 100 de țări, a fost cel care i-a permis să lucreze mai departe la atingerea obiectivului său.

„Una dintre condițiile de vânzare ale companiei MxHost a fost ca cyber_Folks să achiziționeze încă alte patru firme. Pentru ca, atunci când le vor uni pe toate, să rezulte cea mai mare firmă din România”, precizează Adrian Chiruță.

Așa că a făcut pasul decisiv – un exit parțial, prin care inițial a vândut doar 60% din MxHost, dar, după integrare, participarea lui a ajuns la 16%. Brandurile au fost asimilate treptat sub umbrela grupului și compania înființată în 2004 de Adrian a devenit cyber_Folks România. Astăzi deservește peste 40.000 de clienți și administrează mai mult de 50.000 de domenii web.

Povestea nu se termină însă aici, pentru că politica de consolidare a poziției de lider continuă. Anul acesta, cyber_Folks România a achiziționat, pentru 6,7 milioane de euro, compania Hosterion, unul dintre cei mai mari furnizori independenți de servicii de web hosting din România. Prin noua achiziție, se mai adaugă peste 13.000 de clienți, iar obiectivul de a deveni lider este tot mai aproape.

„Integrarea Hosterion sub brandul cyber_Folks va presupune foarte multă muncă și va dura aproximativ doi ani. Până atunci, toți clienții Hosterion vor lucra cu fix aceiași oameni cu care s-au obișnuit până acum. Echipa va fi păstrată, pe termen mediu și lung”, explică Adrian.

Planurile de dezvoltare continuă, în paralel, pe toate nivelurile – servicii mai bune de securitate, viteze mai mari, găzduire NVMe, servere dedicate, suport specializat, parteneriate solide pentru a oferi servicii de la Google și Microsoft, dar și investiții constante în oameni.

Iar strategia dă rezultate: „Avem clienți mari care au migrat din Amazon către noi ca să aibă acces la date și preț mai bun, pe lângă suportul net superior”, afirmă Adrian Chiruță, care își continuă parcursul antreprenorial, dar la un alt nivel.