Odată cu începutul anului universitar, studenții și tinerii chiriași vor resimți creșteri de prețuri în toate marile centre universitare din România.

În timp ce Bucureștiul și Clujul rămân cele mai scumpe piețe, orașe precum Brașov, Timișoara, Constanța, Iași, Sibiu sau Ploiești pun la bătaie tot mai multe locuințe pe piață, dar cu chirii care urcă de la un an la altul.

În Capitală, apartamentele cu două camere domină oferta, reprezentând peste jumătate din locuințele disponibile. Cele mai multe proprietăți de închiriat se găsesc în Pipera, unde chiriile ajung la 800 euro/lună.

Cartierul Berceni rămâne o opțiune mai accesibilă, cu o chirie medie de 420 euro/lună, în timp ce în Drumul Taberei chiria medie este de 460 euro/lună. Printre cele mai ieftine zone se numără Militari (380 euro/lună), Rahova sau Titan (aprox. 430–450 euro/lună).

La polul opus, cartierele exclusiviste ridică ștacheta. În Primăverii, chiria medie pentru un apartament ajunge la 2.900 euro/lună, iar zonele Șoseaua Nordului, Herăstrău sau Floreasca se mențin, de asemenea, la prețuri ridicate.

Cluj-Napoca rămâne printre cele mai scumpe orașe din România pentru chiriași, deși prețurile sunt mai reduse decât în București. Proprietarii solicită, în medie, 650 euro/lună pentru apartamente în cartiere precum Bună Ziua sau Europa și aproximativ 600 euro/lună în Zorilor sau Gheorgheni.

Cele mai ieftine chirii se regăsesc în Someșeni și Mănăștur, cu 500 euro/lună pentru un apartament. Diferența între cele mai scumpe și cele mai ieftine zone este de maximum 200 euro, spre deosebire de București, unde variațiile ajung la 2.500 euro.

În Brașov, chiria pentru o garsonieră este de aproximativ 360 euro/lună, iar un apartament cu două camere costă în jur de 500 euro/lună. Zonele centrale și Drumul Poienii ridică media la 560–990 euro/lună, în timp ce în cartierele Florilor sau Calea București se pot găsi locuințe la 400–450 euro.

Timișoara a înregistrat o creștere a numărului de locuințe noi pe piața de închirieri. Garsonierele au ajuns la 300 euro/lună, iar apartamentele din zona centrală sau de pe Bulevardul Take Ionescu costă 550 euro/lună. Cele mai căutate zone sunt Calea Aradului (480 euro/lună) și Complexul Studențesc (350 euro/lună).

În Constanța, oferta de locuințe noi a crescut, însă prețurile rămân ridicate. În Tomis Nord și Tomis Plus chiriile ajung la 600 euro/lună, în zona centrală la 690 euro/lună, iar în Faleza Nord media este de 800 euro/lună. Zonele mai accesibile, precum Far sau Tomis II, pornesc de la 360–450 euro/lună.

La Iași, chiriașii caută în special garsoniere și apartamente cu două camere. În cartiere precum Tătărași, Păcurari sau Nicolina, chiria medie este de 400 euro/lună, în timp ce în centru se ajunge la 550 euro/lună. Numărul apartamentelor noi a crescut puternic, acestea reprezentând aproape jumătate din piața locală.

În Sibiu, garsonierele se închiriază cu aproximativ 300 euro/lună, apartamentele cu două camere cu 400 euro, iar cele cu trei camere cu 520 euro. În zonele centrale sau pe Bulevardul Mihai Viteazul, chiria ajunge la 500 euro/lună.

Piața chiriilor din Ploiești se menține la un nivel ridicat, mai ales în cazul apartamentelor construite înainte de 1990. Cele mai mici chirii se găsesc în cartiere precum Mihai Bravu, Malu Roșu și Vest II, în timp ce zona centrală și cartierele rezidențiale pot ajunge la chirii de până la 1.000 euro pentru apartamente de lux, cu multiple îmbunătățiri și loc de parcare.

Un apartament cu trei camere, decomandat, de peste 80 mp, în zona centrală, se închiriază cu 600 euro/lună. În cartierul 9 Mai, chiria pentru un apartament cu două camere renovat variază între 450 și 550 euro, iar în zona de Nord prețurile coboară la 300–350 euro.

Chiriile pentru garsoniere sunt, de asemenea, ridicate din cauza cererii mari. În zona de sud acestea variază între 230 și 280 euro/lună, iar în centru ajung la 300–350 euro.