Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a confirmat că Bruxelles-ul va deschide simultan negocierile de aderare la Uniunea Europeană (UE) cu Republica Moldova și Ucraina „cât mai curând posibil”, în ciuda obiecțiilor Ungariei cu privire la aderarea Ucrainei la blocul comunitar. Oficialul european a dat asigurări că Bruxelles-ul este gata să înceapă „Clusterul 1” al negocierilor de aderare cu ambele state.

Vă reamintim că, luna trecută, Marta Kos spunea într-un interviu acordat pentru Radio Europa Liberă că UE nu poate exclude „decuplarea” celor două state-candidate și continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova, lăsând Ucraina în urmă din cauza Ungariei.

Marta Kos și Olha Stefanișina au discutat și au convenit să avanseze împreună procesul de aderare la UE pentru Chișinău și Kiev.

Productive call with @StefanishynaO to reiterate our support to opening Cluster 1 with 🇺🇦 & 🇲🇩 simultaneously and as soon as possible.

Ukraine made remarkable reform progress & the @EU_Commission has given a clear positive recommendation to @EU_Council to move on with Cluster 1.

— Marta Kos (@MartaKosEU) May 1, 2025