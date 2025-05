Meta a introdus recent un model „consimțământ sau plată” care lasă utilizatorii să aleagă între a plăti un abonament lunar sau a lăsa Meta să combine datele pe care le-a colectat de pe Facebook și Instagram.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană – executivul UE – a anunțat că a decis că modelul nu respectă Digital Markets Act (DMA) și a amendat Meta cu 200 de milioane EUR (171 de milioane GBP).

Meta a declarat că aceste modificări „ar putea duce la o experiență de utilizare mult mai proastă pentru utilizatorii europeni și la un impact semnificativ” asupra afacerilor și veniturilor sale europene.

Compania a precizat că aceste efecte ar putea apărea începând cu trimestrul al treilea al acestui an și ar putea rămâne în vigoare până când va face apel la decizie.

Eric Seufert, analist la Mobile Dev Memo, a declarat că Meta ar putea încerca să transforme în mod strategic utilizatorii europeni în „majorete vocale” pentru produsele sale pe fondul unei măsuri de reglementare.

Meta, cunoscută anterior sub numele de Facebook, include rețeaua de social media, pe lângă aplicația de partajare a fotografiilor Instagram și serviciul de mesagerie WhatsApp.

Comisia a declarat că modelul „consimțământ sau plată” al Meta nu permite utilizatorilor să își dea liber consimțământul cu privire la modul în care datele lor sunt utilizate.

Organismul evaluează în prezent o altă opțiune pe care Meta a introdus-o anul trecut, care, potrivit companiei, utilizează mai puține date personale pentru a afișa reclame.

Meta a primit 60 de zile pentru a se conforma recentei decizii a DMA sau riscă amenzi suplimentare.

De asemenea, Apple a primit săptămâna trecută o amendă de 500 de milioane de euro (428 de milioane de lire sterline) pentru practicile sale din App Store.

Anunțul Meta vine în contextul în care a publicat câștiguri trimestriale care au depășit așteptările Wall Street.

Rezultatele au arătat că Meta continuă să aducă venituri semnificative din publicitate.

Miercuri, compania și-a promovat instrumentele de inteligență artificială.

„Facem progrese bune în ceea ce privește ochelarii AI și Meta AI, care are acum aproape 1 miliard de activi lunar”, a declarat fondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg , într-o declarație.

Matt Britzman, analist senior de acțiuni la Hargreaves Lansdown, a declarat că rezultatele au arătat că firma a mers „la maxim cu investițiile în AI”.

Britzman a remarcat, de asemenea, creșterea cu 6% a numărului de utilizatori activi zilnici.

„Au existat unele îngrijorări că am putea vedea o încetinire a numărului de utilizatori noi în acest an, dar acesta a fost un început foarte puternic și un semnal pentru investitori că familia de aplicații Meta are o aderență asupra utilizatorilor care este greu de înlăturat”, a declarat Britzman.