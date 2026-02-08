România își propune să dezvolte și să consolideze parteneriatele cu Austria pentru a stimula schimburile economice și pentru a crește capacitățile de producție din industrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Irineu Darău, într-o postare publicată pe Facebook, după o întâlnire oficială desfășurată la sediul instituției.

Discuțiile au avut loc cu Ulla Krauss-Nussbaumer, ambasadorul Republicii Austria în România, iar dialogul s-a concentrat pe perspectivele de cooperare bilaterală și pe identificarea unor domenii concrete în care cele două state pot colabora mai eficient.

„Îi mulțumesc Excelenței Sale, doamna Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasadorul Republicii Austria în România, pentru vizita la Minister și pentru dialogul constructiv despre viitorul cooperării între cele două state. România își propune să dezvolte și să consolideze parteneriatele care vor duce la schimburi economice mutual benefice și la creșterea capacităților noastre de producție în industrie. Am discutat, de asemenea, despre potențialul turismului românesc și despre modul în care putem promova mai eficient România în afara granițelor”, a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

Potrivit ministrului Economiei, consolidarea relațiilor cu Austria poate contribui la atragerea de investiții, la modernizarea capacităților industriale și la integrarea României în lanțuri de producție cu valoare adăugată mai mare. Austria este unul dintre partenerii economici tradiționali ai României, cu investiții semnificative în domenii precum industrie, energie, servicii și infrastructură.

Autoritățile române vizează proiecte comune care să sprijine dezvoltarea sustenabilă a industriei locale și să creeze oportunități economice pe termen lung.

Un alt subiect important abordat în cadrul întâlnirii a fost potențialul turismului românesc și necesitatea unei promovări mai eficiente pe plan internațional. Ministrul Economiei a subliniat rolul Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) ca instrument-cheie pentru dezvoltarea turismului.

În acest context, schimburile de experiență cu partenerii austrieci sunt considerate esențiale pentru profesionalizarea acestor structuri și pentru creșterea competitivității destinațiilor românești.

Irineu Darău a evidențiat că relația româno-austriacă se bazează pe fundamente solide, construite în timp, și că dialogul constant între autorități poate duce la rezultate concrete.