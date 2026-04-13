Președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a declarat că statele membre trebuie să acționeze coordonat pentru a evita dezechilibrele din piață, în contextul creșterii cu 22 de miliarde de euro a facturilor pentru combustibili fosili de la începutul războiului cu Iranul.

Oficialul european a subliniat că sunt analizate mai multe măsuri pentru stabilizarea pieței energetice:

„Analizăm și (…) coordonarea umplerii depozitelor de gaze de către statele membre, pentru a evita situația în care multe state merg în același timp pe piață. Vom coordona, de asemenea, eliberarea stocurilor de petrol, pentru a obține cel mai mare efect posibil, și ne vom asigura că măsurile de urgență ale statelor membre nu vor afecta piața unică”.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, în contextul în care presiunile pe piața energiei continuă să crească.

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 22 aprilie un set de propuneri privind reducerea prețurilor la energie, care vor fi analizate ulterior de liderii europeni în cadrul unui summit informal.

Aceste măsuri vin într-un moment în care statele UE se confruntă cu creșteri accelerate ale costurilor, în special în sectorul energetic și industrial.

Pe lângă măsurile imediate, executivul european pregătește și o strategie de electrificare, care ar urma să fie prezentată înainte de începutul verii. Scopul este reducerea dependenței de combustibilii fosili și stabilizarea prețurilor pe termen lung.

Ursula von der Leyen a subliniat că actuala criză confirmă direcția politicilor energetice europene:

„Plătim un preț foarte mare pentru dependența noastră globală de combustibilii fosili, iar realitatea dură pentru continentul nostru este că energia din combustibili fosili va rămâne cea mai scumpă opțiune și în anii următori. Strategia noastră de decarbonizare nu doar că a fost confirmată în ultimii ani, ci devine pe zi ce trece tot mai importantă”.

Creșterea costurilor energetice este strâns legată de conflictul din Orientul Mijlociu, care a afectat fluxurile de petrol și gaze și a amplificat volatilitatea piețelor.

În acest context, Uniunea Europeană încearcă să evite repetarea crizelor energetice din anii anteriori, prin măsuri coordonate și intervenții rapide la nivel comunitar.

Pentru România, evoluțiile de pe piața energiei pot avea efecte imediate asupra prețurilor la carburanți și utilități, cu impact direct asupra inflației. Banca Națională a României a avertizat deja că tensiunile geopolitice și scumpirea energiei reprezintă un risc major pentru stabilitatea prețurilor, în condițiile în care costurile ridicate se transmit rapid în economie, de la transport până la alimente.

Datele Eurostat arată că România se numără printre statele europene unde creșterile de prețuri au fost mai accentuate decât media Uniunii Europene. Costurile mai mari la energie și combustibili au amplificat presiunea asupra gospodăriilor și companiilor, contribuind la scumpiri în lanț în mai multe sectoare.

Tensiunile din zona Strâmtoarea Ormuz rămân un element critic pentru piața energetică globală. Prin această rută strategică tranzitează o parte semnificativă din petrolul mondial, iar orice perturbare a fluxurilor determină creșteri rapide de prețuri și volatilitate pe piețele internaționale.

Deciziile pe care le vor lua liderii UE în perioada următoare, inclusiv cele legate de coordonarea stocurilor și intervențiile pe piață, vor fi esențiale pentru evoluția prețurilor la energie. În lipsa unor măsuri eficiente, analiștii avertizează că presiunile ar putea continua în lunile următoare, cu efecte directe asupra economiei europene și a nivelului de trai.