Onești devine capitala gimnasticii. Nadia Comăneci: Copiii să se uite în sală, să-şi găsească părinţii şi să le spună ‘Mulţumesc că m-aţi dat la gimnastică’

Nadia Comăneci participă la Onești la finalele concursului „Perfect 10”, la evenimente aniversare dedicate celor 50 de ani de la Montreal, cu gale, expoziții și momente speciale.

Orașul Onești devine, duminică, centrul simbolic al gimnasticii internaționale, odată cu prezența Nadiei Comăneci la finalele pe aparate din cadrul Concursului Internațional de Gimnastică „Nadia Comăneci – Perfect 10”. Evenimentul marchează un moment aniversar important: 50 de ani de la performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde sportiva română a obținut prima notă de 10 perfect din istoria competiției.

Participarea sa transformă competiția într-o celebrare a excelenței sportive, dar și într-un omagiu adus unei cariere care a redefinit standardele gimnasticii mondiale.

„Mă bucur enorm pentru acest concurs. Să văd entuziasmul fetiţelor şi dorinţa de a-şi găsi limita în ceea ce fac este cel mai frumos cadou pentru mine. Aşa că le doresc succes, felicitări antrenorilor şi copiii să se uite în sală, să-şi găsească părinţii şi să le spună ‘Mulţumesc că m-aţi dat la gimnastică”, a spus Nadia Comăneci în Sala Polivalentă care îi poartă numele.

În Sala Polivalentă din Onești, care îi poartă numele, Nadia Comăneci a transmis un mesaj de încurajare adresat sportivelor, antrenorilor și părinților prezenți la competiție. Ea a evidențiat bucuria de a vedea pasiunea și determinarea noii generații de gimnaste.

Mesajul său a subliniat importanța perseverenței, a sprijinului familial și a bucuriei de a practica sportul de performanță, într-un cadru competitiv dar formator.

Ziua dedicată Nadiei Comăneci include o serie de evenimente culturale și sportive menite să evidențieze impactul său asupra sportului mondial:

Finalele pe aparate din cadrul concursului internațional de gimnastică

Ceremonia oficială de premiere

Lansarea colecției de costume „NADIA COMĂNECI”, semnată de designerul Cristian Moreau

Demonstrații sportive susținute de Special Olympics, Asociația „Down Clopoțica” și gimnastele CSM Onești

Gala Campioanelor, cu participarea unor mari nume din gimnastică și sport mondial

Concert extraordinar susținut de artista Loredana, originară din Onești

Evenimentele au debutat cu vernisajul expoziției „Montreal și dincolo de timp”, semnată de artista Luminița Pătrășeanu. Expoziția marchează simbolic momentul istoric din 1976, când Nadia Comăneci a devenit un reper global al perfecțiunii în sport.

Acest segment cultural completează dimensiunea sportivă a zilei, adăugând o perspectivă artistică asupra moștenirii sale.

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului este parcurgerea traseului „Drumul perfecțiunii”, care leagă locurile definitorii din copilăria Nadiei Comăneci de infrastructura sportivă actuală din Onești.

Traseul simbolizează evoluția de la începuturile modeste la performanța mondială și subliniază legătura profundă dintre sportivă și orașul natal.

Seara se va încheia cu Gala Campioanelor, organizată pe Stadionul „Carom” din Onești. Evenimentul reunește campioni olimpici și mondiali din mai multe discipline sportive, consolidând caracterul internațional al manifestării.

Programul este completat de un concert live susținut de Loredana, transformând finalul zilei într-o celebrare a performanței, culturii și identității locale.