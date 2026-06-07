Au loc pregătiri intense pentru prima „cârtiță” care va săpa prin Carpați pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești: „Muncim intens, împreună cu constructorii” (video)

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, informează că au loc pregătiri intense pentru prima „cârtiță” care va săpa prin Carpați pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești.

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, informează că au loc pregătiri intense pentru prima „cârtiță” care va săpa prin Carpați pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești. Cosma a fost duminică, 7 iunie, pe șantierul Secțiunii 3 Cornetu – Tigveni, acolo unde se fac ultimele pregătiri pentru debutul uneia dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură din România.

Tunelul Poiana va fi cel mai lung tunel al Autostrăzii Sibiu – Pitești. Cei aproape 2 kilometri ai fiecărei galerii vor fi forați cu ajutorul unui utilaj TBM (Tunnel Boring Machine), „o premieră pentru infrastructura rutieră din România”, susține Cosma.

În următoarele săptămâni, „cârtița” va fi transportată pe bucăți de la Călărași și asamblată la portalul dinspre Sibiu, de unde va începe săpătura prin munte. Cu un diametru de peste 12 metri, cât înălțimea unui bloc cu 4 etaje, acesta va fi cel mai mare TBM utilizat vreodată în România.

În paralel, au început deja să fie produse segmentele prefabricate care vor forma pereții tunelului. Fiecare inel al tunelului va fi alcătuit din 9 segmente, fiecare având aproximativ 10 tone. Pe întregul tronson Cornetu – Tigveni, lung de 37 km și cu o valoare de peste 1 miliard de euro, constructorul italian este mobilizat cu aproximativ 1.000 de oameni. Se lucrează deja la 15 dintre cele peste 50 de viaducte ale proiectului, la terasamente, excavații, ziduri de sprijin, consolidări și la impresionantul ecoduct de la Călinești, care va traversa întregul defileu al Oltului. Dimensiunea lucrărilor este următoarea:

peste 9 milioane m³ de excavații;

aproximativ 2 milioane m³ de umpluturi;

peste 1 milion m³ de beton;

peste 100.000 tone de oțel beton;

aproximativ 47.000 tone de tabliere metalice;

aproape 2.000 de grinzi prefabricate.

„Muncim intens, împreună cu constructorii acestui lot și ai lotului vecin de pe Valea Oltului, pentru finalizarea documentațiilor de mediu și emiterea ultimelor autorizații de construire în următoarele luni, astfel încât întregul proiect să poată avansa ”cu toate pânzele sus”. Tot în această vară vom deschide circulația pe Secțiunea 4 dintre Tigveni și Curtea de Argeș, atunci când vom inaugura primul tunel forat de autostradă din România. Autostrada Sibiu – Pitești este mult mai mult decât un proiect de infrastructură. Este coloana vertebrală a dezvoltării României, legătura istorică peste Carpați care va uni în această decadă provinciile istorice ale țării printr-un drum modern, sigur și rapid. După zeci de ani de așteptare, această conexiune strategică prinde contur în fiecare zi, pe șantierele din inima munților”, a anunțat Cosma, duminică, pe Facebook.

Cu câteva zile în urmă, Cosma a anunțat că s-a făcut încă un pas înainte pentru drumul expres Suceava – Siret. Urmează semnarea contractului pentru ultimul lot, până la frontiera cu Ucraina, a anunțat el.

Potrivit lui, au fost respinse contestațiile depuse în cadrul procedurii de achiziție pentru lotul 3 Bălcăuți – Siret al Drumului Expres Suceava – Siret. După finalizarea formalităților administrative necesare vom putea semna contractul de proiectare și execuție. Tronsonul are o lungime de 12,7 kilometri și asigură conexiunea rapidă către punctul de trecere a frontierei de la Siret, una dintre cele mai importante porți de legătură dintre România și Ucraina.

Contractul a fost atribuit asocierii FAR FOUNDATION – AUTOMAGISTRAL PIVDEN – LINCOR TRANS, valoarea ofertei fiind de 1,228 miliarde lei (fără TVA). Durata totală de realizare este de 42 de luni: 12 luni pentru proiectare, 30 de luni pentru execuția lucrărilor. Proiectul include:

2 noduri rutiere la Siret Sud și Siret Nord;

12 structuri, inclusiv un pod de 967 metri peste râul Siret;

un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Un element aparte al acestui contract îl reprezintă modernizarea unui sector din DN2 pe teritoriul României și a unui segment din drumul M19 aflat pe teritoriul Ucrainei, pentru asigurarea continuității conexiunii rutiere dintre cele două state, a punctat Cosma. Potrivit spuselor sale, odată cu acest rezultat, putem spune că toate cele trei loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret, cu o lungime totală de 55,7 kilometri, au parcurs etapele de atribuire și sunt pregătite pentru demararea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor.