Autostrada A1 Lugoj – Deva. Tunelul de doi kilometri înaintează: cât mai este până la prima „luminiță”

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a oferit detalii despre stadiul lucrărilor de pe tronsonul Margina – Holdea al autostrăzii A1 Lugoj – Deva. Segmentul are o lungime de aproximativ 9 kilometri și reprezintă veriga lipsă pentru o legătură continuă pe autostradă între Sibiu și vestul Europei.

Stadiul fizic al întregului proiect a depășit pragul de 65%, conform informațiilor comunicate de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma. Pe șantier se menține mobilizarea ridicată, iar activitățile sunt concentrate pe structurile principale ale traseului. Evoluția lucrărilor este urmărită constant, având în vedere importanța strategică a sectorului rutier.

Pe acest segment sunt implicate echipe numeroase, iar resursele tehnice sunt distribuite în mai multe puncte de lucru simultan. Datele prezentate arată că peste 900 de muncitori sunt activi în teren, sprijiniți de aproximativ 300 de utilaje.

„Am fost astăzi pe șantierul dintre Margina și Holdea, cei 9 kilometri care lipsesc pentru a asigura o conexiune completă pe autostradă între Sibiu și vestul Europei. Lucrările avansează într-un ritm foarte bun, iar stadiul fizic al întregului proiect a depășit deja 65%. Peste 900 de muncitori și aproximativ 300 de utilaje sunt mobilizate în teren pentru recuperarea întârzierilor istorice și pentru atingerea obiectivelor asumate prin PNRR. Muncesc cot la cot români din toate colțurile țării, mineri din Valea Jiului, români întorși în țară de pe marile șantiere de tuneluri din America de Sud, bosniaci sau sârbi”, a transmis Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma.

Pe șantier se înregistrează avans la toate tipurile de lucrări, iar în perioada următoare urmează să fie adusă baza de producție pentru grinzile de beton destinate podurilor. Vor fi realizate peste 300 de grinzi, fiecare cu o lungime de 40 de metri și o greutate de aproximativ 80 de tone. Tot în prima parte a lunii iulie este programată începerea turnării asfaltului.

În centrul proiectului se află cele două tuneluri forate, care traversează un coridor ecologic important între Carpații Occidentali și Carpații Meridionali. La tunelul scurt, de aproximativ 400 de metri, săpăturile au fost finalizate complet, iar în prezent se lucrează la ultimele etape ale căptușelii interioare din beton.

„Avansăm la toate tipurile de lucrări. În următoarea lună va ajunge baza de producție pentru grinzile de beton necesare podurilor. Aici vor fi fabricate peste 300 de grinzi de câte 40 de metri lungime și 80 de tone fiecare. De asemenea, asfaltul va începe să curgă în prima parte a lunii iulie. Punctul central al șantierului îl reprezintă însă cele două tuneluri forate, care traversează un coridor ecologic strategic între Carpații Occidentali și cei Meridionali. La tunelul scurt, cu o lungime de aproximativ 400 de metri, excavarea a fost finalizată integral, iar constructorii execută acum ultimii metri din căptușeala finală din beton”, a transmis Horațiu Cosma.

La tunelul lung, de aproape 2 kilometri, se lucrează din opt fronturi, iar pe cele două galerii au mai rămas de excavat aproximativ 250 de metri, respectiv 500 de metri, cu un avans mediu de circa 10 metri pe zi. Străpungerea primei galerii este estimată pentru vara acestui an, iar a doua pentru începutul toamnei.

În zonele deja realizate au început lucrările de hidroizolație, armare și betonare finală, urmând continuarea structurii definitive. Ulterior vor fi montate sistemele de ventilație, iluminat, alimentare cu apă, comunicații și siguranță la incendiu, iar cele două tuburi vor fi conectate prin galerii de evacuare și intervenție pentru trafic rutier și pietonal.

„La tunelul lung, de aproape 2 kilometri, se lucrează simultan din 8 fronturi de lucru. Pe una dintre galerii au mai rămas de excavat aproximativ 250 de metri, iar pe cealaltă circa 500 de metri. Se avansează în medie cu aproape 10 metri în fiecare zi. Estimăm străpungerea primei galerii în această vară, iar a celei de-a doua la începutul toamnei. În zonele deja excavate au început lucrările de hidroizolație, armare și betonare finală. Se va avansa cu ”cămașa” finală din ambele capete ale ambelor fire ale tunelului mare. Vor urma instalațiile de ventilație, iluminat, alimentare cu apă, comunicații și securitate la incendiu. Cele două tuburi ale tunelului vor fi conectate prin galerii de evacuare și intervenție, atât rutiere, cât și pietonale, astfel încât întregul ansamblu să respecte cele mai ridicate standarde europene de siguranță”, a mai spus secretarul de stat.

Autoritățile își propun accelerarea ritmului de execuție pe durata verii, concomitent cu plata rapidă a facturilor către constructori și îndeplinirea jaloanelor din PNRR aflate în renegociere cu Comisia Europeană, pentru a asigura atragerea integrală a finanțării europene.

Deschiderea circulației pe tronsonul Margina–Holdea al A1 Lugoj–Deva este estimată pentru prima parte a anului 2027, moment în care se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Sibiu până la frontiera de vest. Proiectul vizează eliminarea unuia dintre cele mai aglomerate sectoare de drum național din România.

Stadiul fizic al lucrărilor depășește 65%, cu aproximativ 900 de muncitori și 300 de utilaje mobilizate, activitate desfășurată pe opt fronturi de lucru în zona tunelurilor. Proiectul include și producerea a peste 300 de grinzi de beton pentru poduri și viaducte, fiind finanțat prin PNRR.