Despăgubiri pentru proprietari după decizia Guvernului. Încep exproprierile pentru un pasaj rutier important

Guvernul României a aprobat declanșarea procedurilor de expropriere necesare realizării pasajului de legătură dintre DN1C și Parcul Industrial Tetarom III, unul dintre cele mai importante centre industriale și logistice din județul Cluj. Decizia reprezintă un nou pas pentru implementarea unei investiții care urmărește îmbunătățirea accesului rutier către zona industrială și reducerea blocajelor de trafic din nordul municipiului Cluj-Napoca.

Executivul a adoptat vineri hotărârea privind aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național „Pasaj de legătură între DN1C și Parcul Industrial Tetarom III”, precum și declanșarea procedurilor de expropriere pentru terenurile necesare realizării investiției.

Prin acest act normativ, autoritățile fac unul dintre pașii administrativi esențiali pentru demararea efectivă a proiectului, investiția fiind considerată importantă pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din zona metropolitană Cluj.

Parcul Industrial Tetarom III reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție pentru investițiile industriale și logistice din județ, iar îmbunătățirea conexiunilor rutiere este văzută ca o condiție esențială pentru dezvoltarea în continuare a activităților economice.

Potrivit documentului aprobat de Guvern, procedurile de expropriere vizează un număr de 14 imobile aflate în proprietate privată și situate pe raza localităților Bonțida și Jucu.

Suprafața totală necesară pentru realizarea proiectului este de 53.755 de metri pătrați.

Pentru proprietarii terenurilor care urmează să fie expropriate au fost stabilite despăgubiri în valoare totală de 858.260 de lei.

În paralel, hotărârea de guvern aprobă și includerea în coridorul de expropriere a patru imobile aflate în proprietatea publică a statului, cu o suprafață totală de 23.516 metri pătrați.

Autoritățile estimează că noul pasaj va contribui la fluidizarea circulației și la creșterea capacității infrastructurii rutiere din zonă.

În ultimii ani, dezvoltarea economică accelerată a localităților din apropierea municipiului Cluj-Napoca a generat o creștere constantă a traficului rutier, atât pentru transportul de marfă, cât și pentru deplasările zilnice ale angajaților.

Realizarea unei conexiuni moderne între DN1C și platforma industrială Tetarom III este considerată necesară pentru reducerea timpilor de deplasare și pentru creșterea siguranței circulației.

În același timp, proiectul ar urma să faciliteze accesul companiilor către principalele artere de transport și să susțină dezvoltarea economică a întregii zone.

Potrivit documentului aprobat de Guvern, despăgubirile și cheltuielile aferente procedurilor de expropriere vor fi suportate prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Fondurile provin din componenta de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență, unul dintre principalele instrumente prin care România finanțează în prezent proiecte majore de infrastructură.

Autoritățile consideră că investiția va contribui atât la îmbunătățirea mobilității în județul Cluj, cât și la creșterea competitivității economice a uneia dintre cele mai importante zone industriale din Transilvania.