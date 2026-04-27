Radu Georgescu vorbește despre România și criteriile de aderare la euro în 2025 și 2026
Analiza prezentată de economistul Radu Georgescu evidențiază o schimbare radicală de poziție în ceea ce privește obiectivul adoptării monedei euro, comparând situația actuală cu cea din urmă cu un deceniu. Economistul susține că în 2015 România îndeplinea toate criteriile necesare, însă nu a existat voință politică pentru aderare.
„În anul 2015 România îndeplinea toate condițiile de aderare la euro
România avea inflație mică, deficit bugetar mic și deficit de cont mic
Dar în 2015 nu s-a dorit aderarea la euro”, a declarat acesta.
În contrast, în 2026, deși aderarea la euro a fost asumată la nivel oficial drept obiectiv strategic, datele economice indică o deteriorare semnificativă a indicatorilor macroeconomici, situație care plasează România la o distanță considerabilă față de criteriile necesare, potrivit analizei formulate de Radu Georgescu.
„În 2026 România nu îndeplinește niciun criteriu de aderare la euro
De fapt România este la ani lumină de îndeplinire a acestor criterii
Dar în 2026 aderarea la euro a devenit proiect de țară”, a precizat economistul.
În același context, Radu Georgescu critică și rezultatele sistemului educațional, considerate relevante pentru capacitatea unei economii de a susține reforme structurale.
„Timp de 10 ani în România cel mai important proiect s-a numit „România educată”
Efectul acestui proiect
Testele PISA evaluează sistemul de educație dintr-o țară
În 2025, România este pe ultimul loc din Europa la aceste teste”, a subliniat acesta.
Radu Georgescu: România a îndeplinit doar 36% din jaloanele PNRR
Un punct central al analizei realizate de Radu Georgescu îl reprezintă implementarea PNRR, considerată de acesta drept o vulnerabilitate majoră pentru bugetul României. Economistul atrage atenția asupra progresului redus în raport cu termenele limită stabilite la nivel european.
„Azi este 27 aprilie 2026
Azi, conform site-ului oficial PNRR, România a îndeplinit doar 36% din jaloanele PNRR
Iar PNRR se încheie pe 31 august 2026
Adică în 4 luni
Tot conform site-ului oficial, România nu a mai primit niciun euro din PNRR de 10 luni
Ultima plată a fost 10 iunie 2025”, a explicat acesta.
În opinia sa, construcția bugetară pentru 2026 este fundamentată pe ipoteze considerate nerealiste, în condițiile în care autoritățile mizează pe încasarea unor sume semnificative într-un interval foarte scurt, fără ca ritmul actual de implementare să susțină aceste proiecții, potrivit analizei formulate de Radu Georgescu.
„Tot bugetul României pe 2026 se bazează că vom încasa 10 miliarde euro în 2026
Oameni buni, în ce univers trăim?
Deci România a făcut în 5 ani doar 36% din jaloane și în 4 luni vom face 64% ???”, a punctat Radu Georgescu.
Economistul avertizează însă că problema nu se limitează la neîncasarea fondurilor, ci poate genera consecințe financiare directe asupra statului român. El invocă prevederile regulamentului european care guvernează PNRR, subliniind riscul de recuperare a sumelor deja plătite.
„Nu că nu mai primim 10 miliarde euro, ci că trebuie să dăm banii înapoi pe care i-am primit de la PNRR
PNRR este descris în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021
La art. 24 alineat 9 se spune:
„În cazul în care, în termen de șase luni de la suspendare [n.r. suspendarea cauzată de neîndeplinire], statul membru vizat nu a luat măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor și a țintelor, Comisia reduce suma contribuției financiare în mod proporțional […] și recuperează sumele plătite anterior.””, a explicat acesta.
Pentru a evidenția mai clar implicațiile acestui mecanism prevăzut la nivel european, economistul a sintetizat consecințele într-o formulare directă, explicând impactul concret asupra finanțelor publice și riscurile asociate neîndeplinirii jaloanelor asumate de România, potrivit analizei prezentate de Radu Georgescu.
„Asta înseamnă că dacă un obiectiv din PNRR nu este îndeplinit 100% și nu este 100% funcțional, România trebuie să dea banii înapoi primiți pentru acel obiectiv
Deci în 2026 în România o să fie ca în bancul de la Radio Erevan
Nu primim 10 miliarde euro de la Comisia Europeană
Ci trebuie să plătim miliarde de euro înapoi la Comisia Europeană”, a conchis Radu Georgescu.
Tabel sinteză – principalele date și avertismente privind analiza lui Radu Georgescu:
|Indicator / Aspect
|Situație prezentată (2026)
|Observații cheie
|Aderare la euro
|Niciun criteriu îndeplinit
|Contrast puternic față de 2015
|Inflație / deficit (2015 vs 2026)
|Favorabile în 2015
|Deteriorare semnificativă
|Rezultate educație (PISA 2025)
|Ultimul loc în Europa
|Impact asupra competitivității
|Progres PNRR
|36% jaloane îndeplinite
|Termen final: august 2026
|Ultima plată PNRR
|10 iunie 2025
|Blocaj de 10 luni
|Estimare venituri PNRR 2026
|10 miliarde euro
|Considerată nerealistă
|Risc financiar major
|Returnarea fondurilor
|Conform Regulament UE 2021/241
