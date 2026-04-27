Analiza prezentată de economistul Radu Georgescu evidențiază o schimbare radicală de poziție în ceea ce privește obiectivul adoptării monedei euro, comparând situația actuală cu cea din urmă cu un deceniu. Economistul susține că în 2015 România îndeplinea toate criteriile necesare, însă nu a existat voință politică pentru aderare.

„În anul 2015 România îndeplinea toate condițiile de aderare la euro

România avea inflație mică, deficit bugetar mic și deficit de cont mic

Dar în 2015 nu s-a dorit aderarea la euro”, a declarat acesta.

În contrast, în 2026, deși aderarea la euro a fost asumată la nivel oficial drept obiectiv strategic, datele economice indică o deteriorare semnificativă a indicatorilor macroeconomici, situație care plasează România la o distanță considerabilă față de criteriile necesare, potrivit analizei formulate de Radu Georgescu.

În același context, Radu Georgescu critică și rezultatele sistemului educațional, considerate relevante pentru capacitatea unei economii de a susține reforme structurale.

„Timp de 10 ani în România cel mai important proiect s-a numit „România educată”

Efectul acestui proiect

Testele PISA evaluează sistemul de educație dintr-o țară

În 2025, România este pe ultimul loc din Europa la aceste teste”, a subliniat acesta.

Un punct central al analizei realizate de Radu Georgescu îl reprezintă implementarea PNRR, considerată de acesta drept o vulnerabilitate majoră pentru bugetul României. Economistul atrage atenția asupra progresului redus în raport cu termenele limită stabilite la nivel european.

„Azi este 27 aprilie 2026

Azi, conform site-ului oficial PNRR, România a îndeplinit doar 36% din jaloanele PNRR

Iar PNRR se încheie pe 31 august 2026

Adică în 4 luni

Tot conform site-ului oficial, România nu a mai primit niciun euro din PNRR de 10 luni

Ultima plată a fost 10 iunie 2025”, a explicat acesta.

În opinia sa, construcția bugetară pentru 2026 este fundamentată pe ipoteze considerate nerealiste, în condițiile în care autoritățile mizează pe încasarea unor sume semnificative într-un interval foarte scurt, fără ca ritmul actual de implementare să susțină aceste proiecții, potrivit analizei formulate de Radu Georgescu.

„Tot bugetul României pe 2026 se bazează că vom încasa 10 miliarde euro în 2026

Oameni buni, în ce univers trăim?

Deci România a făcut în 5 ani doar 36% din jaloane și în 4 luni vom face 64% ???”, a punctat Radu Georgescu.

Economistul avertizează însă că problema nu se limitează la neîncasarea fondurilor, ci poate genera consecințe financiare directe asupra statului român. El invocă prevederile regulamentului european care guvernează PNRR, subliniind riscul de recuperare a sumelor deja plătite.

„Nu că nu mai primim 10 miliarde euro, ci că trebuie să dăm banii înapoi pe care i-am primit de la PNRR

PNRR este descris în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021

La art. 24 alineat 9 se spune: „În cazul în care, în termen de șase luni de la suspendare [n.r. suspendarea cauzată de neîndeplinire], statul membru vizat nu a luat măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor și a țintelor, Comisia reduce suma contribuției financiare în mod proporțional […] și recuperează sumele plătite anterior.””, a explicat acesta.

Pentru a evidenția mai clar implicațiile acestui mecanism prevăzut la nivel european, economistul a sintetizat consecințele într-o formulare directă, explicând impactul concret asupra finanțelor publice și riscurile asociate neîndeplinirii jaloanelor asumate de România, potrivit analizei prezentate de Radu Georgescu.

„Asta înseamnă că dacă un obiectiv din PNRR nu este îndeplinit 100% și nu este 100% funcțional, România trebuie să dea banii înapoi primiți pentru acel obiectiv

Deci în 2026 în România o să fie ca în bancul de la Radio Erevan

Nu primim 10 miliarde euro de la Comisia Europeană

Ci trebuie să plătim miliarde de euro înapoi la Comisia Europeană”, a conchis Radu Georgescu.

Tabel sinteză – principalele date și avertismente privind analiza lui Radu Georgescu: