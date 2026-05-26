Sindicatul din aparatul Guvernului cere salarii mai mari în noua lege a salarizării. Avertisment lansat privind plecarea specialiștilor

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită modificarea proiectului noii legi a salarizării și introducerea unui coeficient minim de 3,15 pentru funcțiile de execuție din aparatul guvernamental.

Reprezentanții sindicali susțin că nivelul propus în actualul proiect nu reflectă responsabilitățile personalului și ar putea afecta capacitatea instituțiilor publice de a păstra specialiștii.

Poziția sindicatului vine după prezentarea noii legi a salarizării de către ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, act normativ inclus printre jaloanele asumate de România prin PNRR.

Într-un comunicat de presă, SAALG critică proiectul noii legi a salarizării și susține că principiile anunțate de autorități, precum echitatea, transparența și nediscriminarea, nu se regăsesc în modul de stabilire a salariilor pentru angajații din aparatul de lucru al Guvernului.

Sindicatul cere introducerea unui coeficient minim de salarizare de 3,15 pentru funcțiile de execuție și avertizează că o administrație centrală subevaluată din punct de vedere salarial riscă să piardă personal calificat.

Reprezentanții organizației afirmă că plecarea specialiștilor și demotivarea angajaților rămași ar putea afecta funcționarea instituțiilor și calitatea serviciilor publice.

Potrivit comunicatului, o administrație care nu reușește să își păstreze personalul experimentat pierde expertiză și memorie instituțională, cu efecte directe asupra activității desfășurate de autoritățile publice.

SAALG respinge argumentele potrivit cărora nivelul cheltuielilor salariale din sectorul public reprezintă una dintre principalele cauze ale deficitului bugetar.

Sindicaliștii susțin că prezentarea salariilor brute ca principală problemă bugetară este incompletă, deoarece o parte importantă a sumelor plătite angajaților se întoarce la buget prin contribuții și taxe.

În opinia organizației, problemele bugetare sunt generate în principal de colectarea insuficientă a veniturilor fiscale, de evaziunea fiscală și de existența unor privilegii politice.

În același comunicat, reprezentanții sindicatului solicită Guvernului să trateze coeficientul de 3,15 drept un „prag minim de respect instituțional” pentru angajații din aparatul guvernamental.

Totodată, aceștia avertizează că deciziile privind salarizarea personalului din administrația centrală vor avea efecte directe asupra atractivității și stabilității funcției publice.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni principalele elemente ale noii legi a salarizării, document care reprezintă unul dintre jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit proiectului, sistemul va fi organizat pe baza unei grile unice cu 12 grade salariale. Primul grad va porni de la un coeficient de 1,00, iar ultimul grad va putea ajunge până la coeficientul 8,00.