Sindicatele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională susțin că noua lege a salarizării reprezintă un regres major comparativ cu actuala Lege 153/2017, chiar dacă aceasta nu a fost aplicată integral nici până în prezent. Liderii sindicali afirmă că proiectul propus de Guvern va bloca evoluția veniturilor pentru o mare parte dintre angajații din sectorul public și va crea noi probleme juridice legate de salarizare.

„Este un dezastru pentru familia ocupațională de apărare, ordine publică și securitatea națională, dar și pentru celelalte categorii de bugetari. Faptul că mari unei mari părți din bugetari li se va îngheța venitul denotă faptul că actuala lege 153, care culmea, este aplicată în proporție de 65-70%, e mai bună decât proiectul acesta de lege propus de către acest guvern demis, care, apropo, nu are drept de inițiativă legislativă”, a spus Vasile Zelca, președintele Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual.

Liderul sindical a precizat că organizația analizează inclusiv posibilitatea atacării proiectului la Curtea Constituțională prin intermediul Avocatului Poporului, argumentând că Executivul interimar nu ar avea dreptul să promoveze inițiative legislative de acest tip.

„Noi analizăm cu avocații de la departamentul SNPPC și această posibilitate de a ataca prin Avocatul Poporului. Guvernul demis prin moțiune nu poate iniția ordonanță de urgență și nici proiecte de lege. Parlamentul trebuia să fie cel ca iniția cu semnături, cum știm că trebuie făcut la Parlament, și nu Guvernul. Pe noi ne cheamă Guvernul vineri să negociem. Cu cine? Cu un ministru demis prin moțiune de cenzură? cu cine să negociem, ce să negociem?”, a declarat Zelca.

Sindicatele anunță că vor începe consultări interne pentru organizarea unor proteste naționale, după publicarea proiectului noii legi a salarizării. Reprezentanții angajaților din ordine publică acuză Guvernul că protejează veniturile demnitarilor, în timp ce salariile altor categorii profesionale sunt plafonate sau afectate de reducerea sporurilor.

„E un dezastru, noi facem în calcule în noaptea aceasta și mâine să vedem ce înseamnă ca impact asupra polițiștilor, personalului contractual din această familie ocupațională și vom avea consultare cu liderii din țară. Cu siguranță că vom ieși în stradă, vom face proteste pentru că suntem total nemulțumiți de modul în care ne-a tratat acest Guvern care, atenție mare, nu vreau să zic acest cuvânt, dar ne gândim la el ce înseamnă când crești, la salariile demnitarilor care vor vota această lege? Știți? Guvernul s-a îngrijit să mărească salariile parlamentarilor care vor vota cu două mânuțe, nu? Le convine să le crească”, a afirmat liderul SNPPC.

Acesta a criticat și mecanismul sumelor compensatorii prevăzut în proiectul legislativ, despre care spune că va genera probleme similare celor înregistrate în trecut în sistemul bugetar.

„Ei vor da o sumă compensatorie probabil pentru a se ajunge la nivelul pe care îl avem acum în plată. Dar această sumă compensatorie duce la o degringoladă juridică din punct de vedere al salarizării, degringoladă pe care am trăit-o din 2009 până în 2023, când tot am avut aceste sume compensatorii care încercau să acopere deficiențele legilor salarizării 330, 284, respectiv 153 din 2017. De noaptea minții. Actuala lege, dacă ar fi aplicată în totalitate, e mai bună cu cel puțin 50% decât noua lege. Prin urmare, noi apreciem la o primă vedere, că, de fapt, veniturile bugetarilor sunt diminuate sau de fapt, sunt blocate să crească cu cel puțin 50% cât ar fi oferit actuala lege 153 din 2017. E o haiducească făcută de acești politicieni”, a mai spus Zelca.

Reprezentantul sindicatului polițiștilor a avertizat că efectele noii legi nu se vor limita la sectorul public, ci vor influența inclusiv salariile din economia privată.

„Eu sunt polițist și nu pot face politică, dar vom ține minte aceste lucruri că se apropie termenul. Orice țară sănătoasă la cap se bazează pe o un trepied educație, sănătate, ordine publică și al 4-lea picior la masa pe care stă țara este privatul. Este economia privată. Ori privatul este foarte atent la ce se întâmplă cu salarizarea bugetarilor și copie ce se întâmplă cu noi. Și atunci, dacă Guvernul își bate joc de noi, din păcate, și cei din mediul privat vor suferi aceleași probleme”, a declarat acesta.

Sindicatele din sistemul sanitar afirmă că proiectul noii legi a salarizării nu rezolvă problemele existente, ci accentuează diferențele dintre categoriile profesionale și reduce semnificativ stimulentele pentru munca în condiții dificile sau pentru continuitatea activității medicale.

Iulian Pope, prim-vicepreședinte al Federația Sanitas, a declarat că noua grilă salarială poziționează medicii și restul echipei medicale la niveluri considerate necorespunzătoare în raport cu responsabilitatea și pregătirea profesională.

„E fără discuție un un proiect foarte prost din mai multe perspective. În primul rând, așteptările colegilor mei din sistemul sanitar erau să elimine inechitățile, să corecteze ce-i de corectat față de actuala lege, dar din păcate, actualul proiect se dovedește mult mai prost decât legea 153, care a avut o serie de deficiențe din faptul că n-a fost aplicată în totalitate. Noi nu credem în sintagma asta ‘o să ne fie mai rău înainte să ne fie bine’, pentru că e croită prost din start. Și am să vă dau două exemple generale. Într-o grilă de la unu la opt, medicul ocupă poziția patru, având în vedere nivelul de pregătire, anii de studii, importanța socială a muncii, orice vreți dumneavoastră, deciziile pe care medicii sunt obligați să le ia. Este mult prea departe de vârf. Și în interiorul grilei, echipa medicală este mult prea departe de medic, ceea ce ne creează sentimentul că se vor accentua aceste dificultăți pe care le-am trăit din 2017 până în prezent”, a spus Pope.

Reprezentantul Sanitas a estimat că peste 40% dintre angajații din sănătate vor avea venituri stagnante în urma aplicării noii legi și a criticat reducerea sporurilor pentru continuitate.

„Aceste sume compensatorii, așa cum le-a numit domnul ministru al Muncii astăzi, tot cu titlul de exemplu, o asistentă medicală care va petrece noaptea de Crăciun la spital va primi pentru asta sub 5 lei pe oră în plus. Adică e o bătaie de joc să scazi sporul pentru continuitate de la 100% la 10%”, a explicat Iulian Pope.

Sindicatele susțin că multe dintre tensiunile generate de proiectul noii legi a salarizării puteau fi evitate printr-un dialog real între Guvern și categoriile profesionale afectate înainte de publicarea documentului în transparență decizională.

„Ce este și mai deranjant este că puteam să evităm aceste lucruri dacă Ministerul Muncii sau Guvernul în general și-ar fi respectat obligațiile asumate în PNRR și ar fi avut un dialog cu noi înainte de de a face public acest proiect de lege. Există soluții, inclusiv cu încadrarea în acest buget de austeritate puteam să evităm să croim o lege care va rămâne câțiva ani buni și va accentua aceste discriminări salariale”, a adăugat Pope.

Proiectul noii legi a salarizării unitare a fost prezentat de ministrul Dragoș Pîslaru și publicat de Ministerul Muncii în transparență decizională. Documentul prevede că legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar va fi de 1 la 8. Totodată, valoarea de referință pentru anul 2027 este stabilită la 4.100 de lei.

Actul normativ trebuie adoptat până la finalul actualei sesiuni parlamentare pentru respectarea termenului de 1 iulie 2026 asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Principalele critici formulate de sindicatele împotriva noii legi a salarizării: