Vechimea în muncă se determină exclusiv în funcție de perioadele pentru care au fost datorate și plătite contribuții de asigurări sociale. Zilele lucrate sunt raportate la numărul de zile lucrătoare din fiecare lună și transformate proporțional în zile calendaristice, care ulterior se cumulează și se exprimă în luni și ani de stagiu. Potrivit legii, stagiul de cotizare realizat de asigurați, precum și perioadele asimilate, se exprimă în ani, luni și zile calendaristice.

Casa Națională de Pensii Publice a clarificat că Ordinul nr. 342/2025 are un caracter strict tehnic și a fost emis pentru corelarea prevederilor Legii nr. 360/2023 cu normele de aplicare. Ordinul a fost necesar pentru punerea în acord a articolelor din lege și nu schimbă procedura utilizată de CNPP din 2001 până în prezent.

Atât Legea nr. 19/2000, cât și Legea nr. 263/2010 prevăd expres că stagiul de cotizare se determină și se exprimă în zile calendaristice, principiu menținut și în actuala lege. Procedura nu afectează drepturile realizate de asigurați și pensionari, iar stagiul de cotizare poate fi confirmat, la cerere, prin adeverință emisă de CNPP sau de casele teritoriale de pensii, inclusiv în format electronic.

Transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice se face lunar. Pentru perioadele lucrate în condiții normale, stagiul lunar se determină printr-o formulă în care numărul de zile lucrate într-o lună este raportat la numărul de zile lucrătoare al lunii și multiplicat cu numărul de zile calendaristice. Rezultatul se rotunjește la cinci zecimale.

La nivelul fiecărei luni se aplică o plafonare, astfel încât suma zilelor de stagiu realizate în condiții normale, speciale, deosebite sau aferente prestațiilor sociale și șomajului să nu depășească numărul de zile calendaristice din lună. Dacă pragul este depășit, stagiul lunar se plafonează la numărul de zile calendaristice, conform priorităților stabilite de CNPP.

Pentru calculul stagiului anual, se determină mai întâi numărul mediu lunar de zile calendaristice aferent anului respectiv, calculat prin raportarea sumei zilelor calendaristice din lunile cu stagiu la numărul de luni cu stagiu.

Numărul total de zile calendaristice realizate într-un an se obține prin însumarea stagiilor lunare, iar transformarea acestora în luni și zile de stagiu se face prin raportarea la numărul mediu lunar de zile calendaristice.

Formula folosită determină numărul de luni de stagiu și zilele rămase, calculate ca diferență între totalul zilelor calendaristice și produsul dintre numărul de luni întregi și numărul mediu lunar de zile calendaristice.

După determinarea stagiului total de cotizare, exprimat în ani, luni și zile, se calculează punctajul anual și numărul total de puncte realizat de asigurat. Cuantumul pensiei se obține prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință.

Pentru anul 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, conform Legii nr. 360/2023. Începând cu anul următor, valoarea punctului de referință se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației și cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, calculată pe baza indicatorilor definitivi cunoscuți în anul respectiv.