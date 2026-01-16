Adriana Stoicescu afirmă că a ajuns să accepte ideea că Ilie Bolojan manifestă o ostilitate profundă față de judecători. În același mesaj publicat pe Facebook, magistratul afirmă că premierul are o atitudine ostilă atât față de profesori, cât și față de medici, din motive pe care ea spune că nu le înțelege.

Inițial, judecătoarea spune că a crezut că prim-ministrul are empatie față de oamenii simpli și că își asumă rolul de a-i proteja pe bătrâni și bolnavi de sărăcia care urmează. Ea subliniază că această sărăcie este pusă în mod greșit pe seama pensiilor magistraților și a salariilor medicilor, nu pe cheltuielile făcute pentru sprijinirea Ucrainei sau pe gazele livrate gratuit către Republica Moldova.

„Domnule Prim Ministru,

Pentru că nu mai scap de amărăciunea provocată de imaginea băieţelului cu carneţelul, singur printre nămeţi, simt nevoia unei mici spovedanii.

M-am împăcat cu ideea că urâţi visceral judecătorii.

Nu magistraţii, doar judecătorii.

Că pe unii procurori îi iubiţi pătimaş, e neîndoielnic.

Am înţeles că urâţi dascălii, probabil aţi avut parte de profesori nepricepuţi.

Şi pe medici îi urâţi, din motive pe care eu nu le înţeleg, dar sunt sigură că sunt întemeiate”, a scris aceasta pe Facebook.

Ulterior, Adriana Stoicescu afirmă că a ajuns la concluzia că premierul manifestă o aversiune profundă față de poporul român. Ea scrie că Bolojan, împreună cu susținătorii săi, urmărește transformarea oamenilor simpli în dependenți ai unui sistem care le poate decide destinul printr-un simplu click, bazat pe inteligență artificială. În opinia sa, acțiunile guvernului și ale celor care îl sprijină produc deja efecte vizibile.

„Am crezut, totuşi, că sunteţi plin de empatie şi iubiţi oamenii simpli, aşa cum Dumnezeu, în viziunea unora, iubeşte spaţiile mici.

Că vă înţelegeţi misiunea mesianică şi veţi proteja bătrânii şi bolnavii de sărăcia ce urmează, determinată, desigur, de menţinerea pensiei mele nesimţite şi a salariilor criminalilor în alb, nicidecum de banii aruncaţi în Ucraina şi gazele trimise gratis în Moldova.

Acum m-am liniştit.

Dvs, Domnule Prim Ministru, urâţi visceral poporul român.

Impreună cu susţinătorii dvs doriţi ca oamenii simpli să devină sclavi ai unui sistem care le poate decide destinul cu un simplu click, bazat pe IA, desigur.

Munca dvs şi a clicii care vă susţine şi protejează dă roade”, a mai scris Adriana Stoicescu.

Judecătoarea afirmă că, după luni întregi în care judecătorii au fost prezentați drept dușmanii poporului, direcția actuală riscă să ducă la dispariția efectivă a acestora. Ea avertizează că românii vor muri din cauza frigului, foamei și lipsei de medicamente și că, în viitor, cei care vor încerca să dea statul în judecată nu vor mai avea în fața cui să o facă. Chiar și în situația în care vor mai exista complete de judecată, acestea vor pronunța, în viziunea sa, doar soluții conforme cu un narativ oficial, iar reclamanții vor fi sancționați pentru simplul fapt că au contestat statul.

„După ce luni de zile aţi luptat să transformaţi juzii în duşmanii poporului, acum aţi tras lozul câştigător şi aţi pus cireaşa pe colivă: sunteţi pe cale să scăpaţi şi de popor.

Mai de frig, mai de foame, mai fără de pastile, românii vor muri.

Iar dacă va mai trece unuia prin gând să dea statul ăsta mizer în judecată, surpriză: nu va mai fi cine să judece.

Sau, dacă se va mai găsi un complet, va fi unul profund rezistent care va da singura soluţie acceptabilă în viitoarea lume nouă şi bună şi luminoasă: reclamantul va fi condamnat pentru că a îndrăznit să atace statul şi să pună la îndoială narativul oficial (Doamneee, ce îmi place expresia asta)”, a explicat judecătoarea.

Adriana Stoicescu subliniază că, în momentul de față, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) permite exprimarea liberă și precizează că nu intenționează să renunțe, deși ar fi putut face acest lucru, în contextul în care primește constant semnale în acest sens. Ea explică faptul că rămâne din solidaritate cu colegii săi din Consiliul Superior al Magistraturii, pe care nu îi poate lăsa singuri.

„Acum, că CEDO ne dă voie să vorbim, vă spun că nu am de gând să plec curând.

Deşi pot.

Deşi, mi se toooot transmite că ar fi bine.

Şi nu plec nu pentru că mor de dragul ideii de justiţie modernă, aşa cum o gândiţi dvs şi asociaţiile de protecţie a gândacilor, pe care le ascultaţi şi consultaţi (nu mă îndoiesc de expertiza lor).

Ci pentru că, privind la zbaterile colegilor mei din CSM, mă gândesc că nu e corect să fie lăsaţi de izbelişte”, a scris ea.

De asemenea, judecătoarea spune că membrii CSM sunt atacați de „o haită de mincinoşi şi hoţi”. Ea avertizează că modificările aduse legilor justiției vor consolida poziția magistraților și dorința acestora de a vorbi deschis și de a spune adevărul. Totodată, ea subliniază că, în timp, oamenii de bună-credință nu se vor mai lăsa manipulați și vor înțelege că judecătorii nu sunt dușmanii lor, ci singurii care îi pot apăra de nedreptățile care urmează.

„Singuri în faţa haitei de mincinoşi şi hoţi.

Mă gândesc că ar trebui să ştiţi că sunt susţinuţi de foarte mulţi dintre noi.

Mă gândesc că ar trebui să ştiţi că mizeriile cu care defilaţi, numite modificări la legile justiţiei, ne vor face mai fermi şi mai decişi să vorbim şi să spunem ADEVĂRUL.

Mă gândesc că ar trebui să fiţi conştient că, la un moment dat, oamenii de bună credinţă nu se vor mai lăsa manipulaţi de hăituţa de căţei în roz şi vor înţelege că noi nu suntem duşmanii ci singurii care îi pot apăra de toate nedreptăţile care vin peste ei”, a subliniat Adriana Stoicescu.

În mesajul său, Adriana Stoicescu mai afirmă că exprimarea adevărului nu echivalează cu o poziție pro-rusă sau anti-europeană, ci reprezintă o atitudine normală și onestă. Ea consideră că teama indusă de anumite voci publice se va risipi, iar oamenii vor înțelege că în spatele acestora nu se află nimic, în afară de minciună.

„Sper că veţi pricepe că atunci când spui adevărul nu eşti pro rus şi antieuropean, ci eşti doar normal şi onest.

Teama de urletele cercopitecilor se va risipi, căci oamenii vor înţelege că în spatele lor nu este nimeni.

Doar minciuna care, aşa cum spunea un poet comunist, „stă cu regele la masă”.

Dar regele e gol, Domnule Premier.

Nu, nu ne puteţi opri pe toţi”, a subliniat judecătoarea.

În final, magistratul afirmă că autoritățile nu pot reduce la tăcere toate vocile critice, chiar dacă recurg la arestări, dosare fabricate împotriva judecătorilor incomozi, morți suspecte sau accidente neobișnuite. Ea avertizează asupra posibilității adoptării unor legi pe ascuns pentru a justifica abuzurile, dar își exprimă convingerea că adevărul va ieși întotdeauna la lumină.

„Desigur, puteţi să daţi drumul la robinetul cu arestări şi minciuni, cu dosare inventate pentru juzii incomozi, cu morţi suspecte şi accidente bizare.

Să adoptaţi legi, noaptea ca hoţii, pentru a justifica minciunile şi furtişagurile şi corupţia.

Dar Adevărul va găsi, întotdeauna, o cale să iasă la lumină.

Poate când vă întoarceţi la pastorul care v-a binecuvântat, îl întrebaţi şi despre LUMINĂ.

Nu doar despre putere.

Semnează, un jude obosit”, a conchis aceasta.

Postarea poate fi vizualizată aici.