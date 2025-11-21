Joi, 20 noiembrie, Comisia Europeană a respins solicitările deputaților din Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European de a crește cantitatea de apă permisă în carnea de pasăre, afirmând că consumatorii nu doresc să plătească pentru un conținut mai redus de proteine.

Procesatorii de carne de pasăre au solicitat Comisiei să revizuiască limitele de apă stabilite cu zeci de ani în urmă, în cadrul Organizației comune a piețelor agricole, pentru a evita penalizarea producătorilor de carne de pasăre care nu adaugă în mod artificial apă în timpul procesării.

Mai mulți deputați europeni, transmițând preocupărilor industriei, au remarcat, de asemenea, că tehnicile moderne de creștere a păsărilor, care produc pui cu creștere mai rapidă, conduc în mod natural la un conținut mai mare de apă în animale. Cu toate acestea, Comisia a refuzat să ia măsuri, potrivit Euractiv.com.

O funcționară a Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală, Brigitte Misonne, a declarat că consumatorii s-ar simți dezamăgiți dacă ar observa că puiul lor a devenit mai apos.

„Când prăjești pieptul în tigaie, poți fi la fel de dezamăgit… indiferent dacă (apa) este rezultatul îmbunătățirilor genetice sau a fost adăugată în timpul procesului”, a spus ea.

Solicitările de creștere a cantității de apă permise au venit în special din partea grupurilor EPP și Renew, Jessika van Leeuwen, din mișcarea olandeză a fermierilor-cetățeni BBB, ripostând la afirmațiile lui Misonne.

„Comisia exagerează. Nu este ca și cum am pune o bucată de piept de pui în tigaie și apa ar curge din ea. Este o diferență foarte mică”, afirmă Jessika van Leeuwen.

Van Leeuwen a adăugat că dacă se consumă mai puțină hrană și se petrec mai puține zile la fermă, atunci păsările cu creștere rapidă contribuie la reducerea amprentei de CO₂ a sectorului.

Dezbaterea a fost declanșată de un regulament delegat al Comisiei privind standardele pentru păsările de curte, adoptat luna trecută și aflat în prezent în curs de revizuire de către Consiliu și Parlament.

La cererea Parlamentului, perioada de examinare a fost prelungită până la 6 februarie anul viitor.

Preocupările legate de bunăstarea animalelor au fost, de asemenea, discutate în cadrul reuniunii.

Misonne a afirmat că păsările cu creștere rapidă, care ating greutatea de sacrificare în mai puțin de 35 de zile, sunt mai ieftine, dar au o calitate a vieții mai scăzută.

Asta în timp ce sistemele cu creștere mai lentă, în jur de 50 de zile, au, în general, rezultate mai bune.

Ea a avertizat că permiterea unei limite mai ridicate a conținutului de apă ar putea declanșa o cursă spre jos și ar putea pune producătorii de rase cu creștere lentă într-un dezavantaj competitiv.

Misonne a clarificat, de asemenea, că producătorii care depășesc restricțiile actuale pot continua să-și vândă produsele, cu condiția să indice pe etichetă că conținutul de apă depășește limita UE.

Reprezentanții industriei avicole au afirmat însă că astfel de etichete ar putea eroda încrederea cumpărătorilor.

„Raportul inițial dintre apă și proteine a fost creat cu un singur scop: pentru a împiedica consumatorii să plătească pentru apa adăugată vândută sub formă de pui. Nu s-a intenționat niciodată să se reglementeze genetica, reproducerea sau bunăstarea animalelor”, a declarat pentru Euractiv un purtător de cuvânt al grupului de lobby AVEC, cu sediul la Bruxelles.

Regulamentul delegat al Comisiei menține, de asemenea, standardele existente pentru foie gras, în ciuda apelurilor ONG-urilor pentru bunăstarea animalelor de a restricționa hrănirea forțată.

Conform normelor actuale, ficatul de rață trebuie să cântărească cel puțin 300 de grame, iar ficatul de gâscă 400 de grame.