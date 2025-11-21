Comisia Europeană a iniţiat proceduri de infringement împotriva a 13 state membre, inclusiv România, pentru netranspunerea completă a Directivei UE 790/2024, care modifică Directiva 65/2014 privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID II) şi urmăreşte alinierea acesteia la Regulamentul MiFIR.

Statele vizate au primit scrisori oficiale de punere în întârziere după ce nu au implementat în legislaţia naţională noile prevederi până la termenul-limită de 29 septembrie 2025.

Scrisori au fost transmise Belgiei, Bulgariei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franţei, Italiei, Lituaniei, Ţărilor de Jos, Portugaliei, Poloniei şi României.

Directiva 790/2024 obligă statele membre să introducă sancţiuni clare pentru încălcarea unor prevederi din MiFIR referitoare la casetele consolidate – fluxuri centralizate de date care reunesc informaţii privind preţurile şi volumele instrumentelor financiare provenite de la sute de platforme de tranzacţionare din întreaga Uniune.

Potrivit Executivului european, implementarea completă a acestor norme este esenţială pentru funcţionarea casetelor consolidate şi pentru aplicarea coerentă a cadrului MiFIR, considerat un pilon al transparenţei pieţelor de capital din UE.

Casetele consolidate reprezintă fluxuri centralizate de informaţii care reunesc, într-un singur canal, preţurile şi volumele instrumentelor financiare – precum acţiuni şi bonduri – colectate de la sute de platforme şi firme de tranzacţionare din toate statele membre ale UE, astfel încât aceste date să fie disponibile în mod uniform pentru toţi utilizatorii.

Statele membre vizate au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi pentru a notifica măsurile de transpunere. Dacă răspunsurile nu vor fi satisfăcătoare, Comisia poate emite un aviz motivat, a doua etapă a procedurii de infringement.

Regulamentul privind pieţele instrumentelor financiare (MiFIR) este un act legislativ al Uniunii Europene care, împreună cu Directiva MiFID II, vizează reglementarea piețelor financiare.

Acesta impune reguli stricte privind transparența piețelor, cum ar fi divulgarea datelor comerciale, raportarea tranzacțiilor și tranzacționarea derivatelor pe piețe organizate. Obiectivele principale sunt sporirea transparenței, îmbunătățirea competitivității și asigurarea unor condiții de concurență echitabile în UE: