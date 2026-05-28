Discuții la Guvern: Canada va participa la modernizarea Unității 1 de la Cernavodă și la pregătirea reactoarelor 3 și 4

Reprezentanții Guvernului și ai companiei AtkinsRealis Canada au analizat stadiul retehnologizării Unității 1 și pregătirea reactoarelor 3 și 4 de la CNE Cernavodă, într-o întâlnire de lucru, pentru consolidarea securității energetice și dezvoltarea energiei curate în România prin coordonare guvernamentală și internațională strategică.

Reprezentanții Guvernului României și ai companiei canadiene AtkinsRealis au discutat pe 28 mai 2026, la Palatul Victoria, despre modernizarea Unității 1 de la Cernavodă și despre pregătirea proiectului pentru reactoarele 3 și 4. Lucrările la Unitatea 1 merg conform planului stabilit. Reprezentanții companiei au spus că proiectul va fi terminat la timp și că va fi important pentru România deoarece va prelungi funcționarea centralei și va produce energie curată, fără emisii de carbon.

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre investiția pentru reactoarele 3 și 4. Ministerul Energiei a trimis deja către Comisia Europeană documentele preliminare pentru obținerea ajutorului de stat, iar notificarea oficială urmează să fie făcută în curând.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că instituțiile statului vor colabora pentru a sprijini și accelera proiectul. El a spus că de mulți ani se vorbește despre reactoarele 3 și 4 ca despre un plan de viitor și că își dorește ca proiectul să devină realitate cât mai repede.

„De multă vreme vorbim despre reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă la viitor. Vrem ca acest proiect să fie un succes și să vorbim despre el la timpul prezent”, a afirmat Bolojan.

Modernizarea Unității 1 și construirea reactoarelor 3 și 4 sunt considerate proiecte importante pentru energia României. Acestea vor produce constant energie curată folosind tehnologia CANDU și vor ajuta la creșterea siguranței energetice a țării. România are experiență în domeniul nuclear de peste 40 de ani și este recunoscută la nivel internațional pentru expertiza sa.

La întâlnire au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, mai mulți oficiali din Guvern și Ministerul Energiei.

AtkinsRéalis, cunoscută anterior sub numele de SNC-Lavalin Group Inc., este una dintre cele mai mari companii canadiene de inginerie, achiziții, construcții și management de proiect din lume, având sediul central la Montreal. Compania este recunoscută la nivel global ca un lider în domeniul infrastructurii și al energiei nucleare. De asemenea, deține exclusiv tehnologia reactoarelor nucleare de tip CANDU, utilizată în mai multe proiecte energetice internaționale.

În septembrie 2023, compania și-a schimbat oficial denumirea în AtkinsRéalis, pentru a marca o nouă etapă de dezvoltare, orientată spre sustenabilitate, digitalizare în inginerie și servicii profesionale de înaltă tehnologie.

În prezent, AtkinsRéalis oferă soluții integrate pentru domenii esențiale precum energia curată (inclusiv nucleară, hidro și regenerabilă), protecția mediului și a resurselor de apă, managementul activelor și dezvoltarea infrastructurii moderne.

Cernavodă este un oraș portuar din județul Constanța, situat în regiunea istorică Dobrogea, la intersecția dintre fluviul Dunărea și Canalul Dunăre–Marea Neagră.

Localitatea este cunoscută atât la nivel național, cât și internațional, în special datorită rolului său strategic în asigurarea independenței energetice a României. Aici se află singura centrală nuclearoelectrică din țară, administrată de Nuclearelectrica. Centrala funcționează cu două reactoare de tip CANDU și produce aproximativ 20% din consumul de energie electrică al României.

În plus, Cernavodă are o importanță semnificativă și în domeniul transportului naval, deoarece dispune de un port fluvial de mărfuri și un port turistic activ. Orașul reprezintă un nod important pentru transportul pe Dunăre și pe Canalul Dunăre–Marea Neagră, în special pentru traficul de barje.