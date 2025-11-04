După ce Călin Georgescu a anunțat că nu va sprijini niciun candidat în cursa pentru Primăria București, reacțiile din spațiul public nu au întârziat să apară. Deși mulți se așteptau ca fostul candidat prezidențial să o susțină pe Anca Alexandrescu, jurnalista care i-a promovat constant discursul suveranist, Georgescu a ales neutralitatea.

Anunțul a surprins o parte dintre susținătorii săi, în special pe cei care vedeau în alianța cu Anca Alexandrescu o continuare firească a colaborării din campania trecută. Decizia sa de a nu interveni în competiția pentru Capitală a fost interpretată drept o ruptură de grupul suveranist, aflat în plină reorganizare.

Printre primii care au comentat public poziția lui Călin Georgescu s-a numărat Gigi Becali. Omul de afaceri a intervenit la România TV, unde a salutat decizia de neimplicare, pe care a catalogat-o drept un gest „curat și demn”.

„Pentru faptul că Georgescu nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt fericit. El demonstrează că crede ceea ce zice, că nu e manipulat si nu are interese politice. Demonstrează că este patriot, dar să termine cu vrăjitoriile și magiile”, a declarat Gigi Becali.

În continuarea intervenției sale, Gigi Becali a explicat că, în opinia sa, atitudinea lui Călin Georgescu arată independență și convingeri personale, chiar dacă, uneori, acesta „exagerează” în exprimare.

„El trebuie să vorbească simplu şi adevărat. Când spune «lupii nu se vând», el se consideră lup, însă lupii sunt demoni, adică el este demon. Noi trebuie luăm rădăcina după Hristos. Este clară treaba că nu este o unealtă. Adică ceea ce spune crede, doar ca exagerează în anumite momente. Când o să mă întâlnesc cu el, o să-l învăț să nu mai greşească”, a mai spus Becali.

Declarațiile sale au combinat, ca de obicei, elemente religioase și comentarii morale, o abordare familiară pentru omul de afaceri, care îmbină adesea discursul teologic cu analiza politică.

Becali a subliniat că, din punctul său de vedere, gestul lui Georgescu confirmă faptul că acesta nu urmează o agendă impusă și că reacțiile sale sunt motivate de principii, nu de interese politice ascunse.

O parte consistentă din discursul lui Gigi Becali a vizat-o însă pe Anca Alexandrescu, jurnalista și candidata la Primăria Capitalei care, potrivit multor observatori, se baza pe sprijinul lui Georgescu pentru a-și consolida poziția electorală.

Omul de afaceri a comentat dezamăgirea acesteia după anunțul de neutralitate, afirmând că reacția ei este exagerată și că pierderea sprijinului nu ar trebui să o afecteze politic.

„Nu știu dacă decizia lui a năucit-o pe Anca Alexandrescu, pentru că nu cred că va câștiga. Eu nu vreau să vorbesc urât despre Anca, este și ea femeie, a fost și ea atrasă de un miraj al puterii și a făcut niște lucruri nedemne de o femeie. Își va reveni la un moment dat”, a spus Becali.

El a continuat într-un ton mai critic, referindu-se la ceea ce a numit „ambiția excesivă” a candidatei.

„Ea vrea să aibă puterea și să comande pe toți, adică ambiția asta oarbă și întunecarea minţii. Cred că își va reveni după ce se va da cu capul de pereți. Este ambiția ei să candideze, dar crede prea mult despre ea. Băi, Ancuța, nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbaţii. De ce nu ai cum? Ești doar o televiziune, care spune că este a poporului, dar oamenii văd că îl promovezi pe Rizea”, a afirmat Becali, făcând referire la postul de televiziune condus de Alexandrescu.

Prin aceste declarații, el a combinat critica politică cu observațiile personale, îndreptându-și mesajele atât spre persoana candidatei, cât și spre activitatea sa mediatică.

În finalul intervenției, Gigi Becali a respins speculațiile potrivit cărora Anca Alexandrescu ar fi fost „abandonată” de Călin Georgescu. El a susținut că între cei doi nu a existat o înțelegere concretă și că jurnalista ar fi interpretat greșit relația de colaborare.