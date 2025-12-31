În prezent, legea prevede că pentru a se lua o decizie privind pensiile magistraților, toți cei nouă judecători trebuie să fie prezenți și să voteze, iar următoarea ședință programată este pe 16 ianuarie.

În paralel, deputatul USR Alexandru Dimitriu, avocat de profesie, susține că CCR poate pronunța o soluție și fără cei patru judecători absenți, invocând prevederile Constituției și reglementările internaționale care permit Curții să nu aplice legislația națională dacă aceasta contravine normelor internaționale.

„Observând, Curtea Constituțională, că există un blocaj, un blocaj care, evident, este în disonanță totală cu statul de drept, poate să spună în felul următor: nu mai aplic acest minim cvorum, urmând să se pronunță pe cei cinci”, a spus Alexandru Dumitru.

În replică, deputata PNL Raluca Turcan propune modificarea legii de funcționare a CCR, de la introducerea unor sancțiuni pentru boicot procedural până la posibilitatea revocării judecătorilor de către Parlament în cazul încălcării Constituției. Turcan susține că blocarea deliberată a adoptării unei decizii esențiale prin neprezentarea la ședințe reprezintă o sfidare a interesului public.

„Când patru judecători pot bloca deliberat adoptarea unei decizii esențiale prin amânări repetate și boicot procedural, prin neprezentarea la serviciu, vorbim, de fapt, despre o sfidare a interesului public”, a spus Raluca Turcan.

Guvernul a arătat că așteaptă observațiile Comisiei Europene, dar este de dorit ca legea să fie promulgată până la transmiterea acestora, termenul limită fiind de o lună de la primirea răspunsului oficial al României. Premierul Ilie Bolojan a declarat că situația pensiilor speciale este monitorizată și că se așteaptă decizia CCR pentru clarificarea cadrului legal.

„Am abordat și problema pensiilor speciale. Așteptăm decizia CCR care să clarifice aceste aspect”, a transmis Ilie Bolojan.

Curtea Constituțională a amânat deja de trei ori decizia referitoare la proiectul care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților și reducerea cuantumului pensiilor, ceea ce menține blocajul legislativ și creează presiuni pentru găsirea unei soluții rapide, astfel încât România să nu piardă fondurile europene alocate prin PNRR.