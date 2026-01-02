Pe măsură ce populațiile îmbătrânesc și ratele natalității scad, sistemele de pensii de stat de tip „plată la vedere” (în care lucrătorii plătesc pensiile actualilor pensionari) — pilon al statelor sociale, sunt supuse unei presiuni tot mai mari. Încercările de reformă întâmpină o rezistență puternică, uneori violentă, în țări precum Franța, Germania, Spania și Italia.

Sondajul arată că majorități de 52%–61% din Italia, Franța, Germania și Spania consideră deja că sistemul lor național de pensii nu mai este sustenabil din punct de vedere financiar. În Polonia, 45% dintre respondenți împărtășesc aceeași opinie, iar în Regatul Unit procentul este de 32%, potrivit The Guardian.

Când li s‑a cerut să evalueze viitorul, proporția celor care cred că sistemul va deveni inaccesibil până când actualii lucrători din 30–40 de ani vor ieși la pensie a crescut și mai mult: majorități sau aproape majorități (49%–66%) în toate cele șase țări chestionate.

Pensionarii s‑au dovedit a fi mai optimiști decât persoanele active în privința capacității țărilor lor de a susține sistemele de pensii. În Regatul Unit, 62% dintre pensionari au spus că sistemul este accesibil, față de doar 27% dintre cei care nu sunt pensionați.

În toate cele șase țări, majorități consideră că plata actuală a pensiilor de stat este prea mică — un sentiment mai puternic în rândul celor care deja beneficiază de aceste pensii, unde 72%–88% cred că sumele sunt insuficiente.

Majoritatea angajaților din aceste țări nu sunt încrezători că vor avea un trai confortabil la pensie atunci când vor ieși din câmpul muncii, cu procente ridicate de scepticism în țări precum Germania, Regatul Unit și Italia.

Când respondenții au fost întrebați despre măsurile care ar putea face sistemele de pensii mai sustenabile, sondajul a evidențiat opunere largă față de idei precum:

majorarea vârstei de pensionare,

creșterea taxelor pentru persoanele de vârstă activă,

obligarea copiilor în vârstă de muncă să sprijine părinții pensionari,

reducerea cuantumului pensiilor de stat.

Rezistența la majorarea vârstei de pensionare a variat de la 47% în Franța până la 65% în Germania. În ceea ce privește reducerea sumelor plătite pensionarilor, opoziția a fost cu atât mai puternică, ajungând până la 81% în Germania și 61% în Italia.

Pe de altă parte, în unele țări a existat sprijin semnificativ pentru contribuții obligatorii la pensii private sau de la locul de muncă, cel mai pronunțat în Regatul Unit (57%), dar și susținut în Germania (49%) și Franța (41%).

Un alt tip de măsură cu sprijin a fost creșterea suportului pentru lucrătorii mai în vârstă de a rămâne în câmpul muncii mai mult timp, cu sprijin variind între 57% în Polonia și 27% în Italia.

În Italia, respondenții au fost deosebit de susținători ai taxării mai mari pentru pensionarii cu venituri ridicate pentru a finanța pensii mai bune pentru cei cu venituri mici și 52% au fost de acord cu ideea de a refuza pensia de stat persoanelor cu venituri mari.

În ansamblu, datele sondajului evidențiază o tensiune între recunoașterea problemelor financiare serioase ale sistemelor de pensii și rezistența publică față de reformele necesare, ceea ce creează o provocare politică majoră pentru guvernele europene care încearcă să adapteze sistemele la schimbările demografice și fiscale.

Proporții cuprinse între 20% în Regatul Unit și 38% în Polonia considerau că vârsta de pensionare ar trebui să fie de 60 de ani, în timp ce între 22% (Italia) și 45% (Regatul Unit) considerau că ar trebui să fie de 65 de ani. O majoritate (22%) în Franța a răspuns 62 de ani – vârsta la care se află în prezent, după ce o creștere planificată la 64 de ani a fost suspendată.

Opoziția față de reducerea cuantumului pensiilor a fost și mai copleșitoare, variind de la 81% în Germania la 61% în Italia. Totuși, a existat un anumit sprijin pentru obligarea legală a persoanelor în vârstă de muncă să contribuie la un sistem de pensii private sau la locul de muncă.

Această sugestie a fost cea mai populară în Marea Britanie (57%), unde legile recente au introdus un sistem automat de plăți în schemele de pensii la locul de muncă, dar a găsit un sprijin semnificativ și în Germania (49%) și Franța (41%).

Ideea că statul ar trebui să ofere sprijin lucrătorilor în vârstă pentru a rămâne mai mult timp la locul de muncă, în loc să se pensioneze, s-a dovedit, de asemenea, destul de populară, cu un sprijin cuprins între 57% în Polonia, 42% în Germania și Franța și 27% în Italia.

Italienii s-au remarcat și în ceea ce privește măsurile de creștere a sarcinii fiscale pentru cei mai bogați: 66% au susținut impozite mai mari pentru pensionarii cu venituri mai mari, pentru a finanța pensii mai bune pentru cei mai săraci, iar 52% s-au declarat în favoarea refuzării pensiei de stat pentru pensionarii cu venituri mari.

În toate cele șase țări, mai multe persoane (28% până la 55%) au considerat că pensionarii cu venituri din pensii peste medie ar trebui să poarte o responsabilitate mai mare pentru finanțarea unor pensii de stat mai generoase pentru pensionarii cu venituri mici, decât generațiile mai tinere (15% până la 31%).