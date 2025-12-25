Corneliu Istrate a fost plasat în ediția din 2010 a topului „Forbes 500 miliardari” pe locul 90, cu o avere estimată la aproximativ 55 de milioane de euro.

De-a lungul anilor, numele său a apărut constant în clasamentele dedicate celor mai influenți oameni de afaceri din România, inclusiv în Top 300 Capital, fiind recunoscut pentru amploarea activităților dezvoltate prin companiile sale.

Grupul de firme Vega Holding, fondat de Corneliu Istrate, s-a dezvoltat ca un conglomerat cu activități diverse, incluzând construcții civile și industriale, infrastructură rutieră, imobiliare, turism, HoReCa și amenajări interioare.

Sub conducerea sa, companii precum Vega ’93 Galați și VIVA Construct au derulat proiecte importante de infrastructură publică, atât în municipiul Galați, cât și în alte județe din țară.

De-a lungul timpului, firmele coordonate de Corneliu Istrate au realizat lucrări majore de drumuri, diguri, reabilitări urbane și construcții industriale. Grupul Vega s-a remarcat prin capacitatea de a gestiona contracte complexe și de a rămâne activ chiar și în perioade dificile pentru sectorul construcțiilor, adaptându-se ciclurilor economice și cerințelor pieței.

Corneliu Istrate s-a retras oficial din conducerea de zi cu zi a grupului în urmă cu aproximativ 15 ani. Atunci, a predat treptat responsabilitățile operaționale celor doi copii, Ionuț Istrate și Anca Lefter, care au preluat coordonarea curentă a afacerilor. Chiar și după retragere, el a rămas o prezență importantă în viața grupului, implicându-se punctual în anumite decizii și proiecte.

Grupul Vega s-a remarcat nu doar prin volumul contractelor, ci și prin contribuțiile semnificative la bugetele publice. De exemplu, în anul 2013, compania Vega ’93 a raportat contribuții fiscale de zeci de milioane de lei. Aceste cifre au consolidat poziția grupului ca unul dintre cei mai importanți actori economici din regiunea Moldovei.

Dincolo de activitatea de business, Corneliu Istrate a fost cunoscut pentru implicarea sa în comunitatea locală. A fost un susținător al clubului Oțelul Galați, pe care l-a premiat financiar pentru performanțele din sezonul 2010–2011.

Unul dintre ultimele sale gesturi publice importante a fost implicarea în campania de sprijinire a sinistraților afectați de inundațiile din septembrie 2024, când mai multe familii au beneficiat de ajutor material din partea grupului Vega.