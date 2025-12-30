Pensionarii din România trebuie să fie atenți la finalul acestui an, pentru a nu pierde anumite beneficii importante. Până pe 31 decembrie 2025, cei care nu au primit taloanele pentru călătoriile cu trenul la jumătate de preț trebuie să se adreseze Casei de Pensii și să depună documentele necesare.

Anul 2025 a adus dificultăți financiare pentru pensionari. Indexarea pensiilor nu a mai fost acordată la 1 ianuarie, ceea ce a însemnat o pierdere medie de aproximativ 290 de lei pe lună. În plus, Guvernul a anunțat că nici indexarea de 7% prevăzută pentru 1 ianuarie 2026 nu va fi posibilă. Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei au fost obligați să plătească contribuția la sănătate (CASS) începând din luna august.

Există însă vești bune pentru pensionarii cu pensii mai mici: cei care primesc sub 2.574 de lei au beneficiat în decembrie 2025 de un bonus de 400 de lei. Tot în această lună se distribuie și taloanele CFR, care oferă șase călătorii simple cu trenul la reducere de 50% pentru anul 2026.

Conform Legii nr. 147/2000, pensionarii din sistemul public și din alte sisteme de asigurări sociale beneficiază anual de șase călătorii simple cu trenurile regio sau interregio, clasa a II-a, cu reducere de 50%.

„Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, anual, un număr de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio sau interregio clasa a 2-a”, spune Casa de Pensii.

Nu toți pensionarii au primit însă aceste taloane în mod automat. Cei care nu le-au primit trebuie să se prezinte la casa de pensii județeană, să depună decizia de pensionare și să înregistreze sesizarea, obținând un număr de înregistrare.

Casele de Pensii vor centraliza aceste solicitări, iar în luna ianuarie 2026 vor trimite taloanele restante pentru călătoriile la reducere.

Pensionarii care nu acționează până la 31 decembrie riscă să piardă beneficiul pentru anul următor.