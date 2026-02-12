Doi pensionari din județul Bacău au fost păcăliți de persoane necunoscute care s-au prezentat la ușile lor pretinzând că sunt vecini. Aceștia le-au vândut produse alimentare diferite de cele promise, la un preț mult mai mare. Reprezentanții IPJ Bacău au precizat că, în realitate, sacoșele conțineau produse mai ieftine și în cantități mai mici decât cele prezentate inițial.

Una dintre victime a fost o femeie de 83 de ani din Comănești. Poliția a explicat că pe 10 februarie, în jurul orei 11:00, o persoană necunoscută s-a prezentat la locuința acesteia, spunând că este vecina de bloc, și i-a oferit spre vânzare pește și pui, cerând 850 de lei. Femeia a plătit suma, dar după ce vânzătorul a plecat a constatat că în sacoșe erau alte specii de pește și cantități mai mici.

Polițiștii au identificat un autoturism cu doi bărbați din județul Galați, în interiorul căruia se aflau 70 de kilograme de pește și 20 de kilograme de carne de pui. În apropiere a fost găsită și o femeie de 47 de ani, tot din Galați, care avea asupra sa o sacoșă cu 18 kilograme de pește și 7 kilograme de carne de pui.

Cercetările au arătat că cei trei au păcălit și o altă bătrână din Comănești, folosind aceeași metodă, prejudiciul total ajungând la 1.300 de lei. Toți trei au fost reținuți pentru 24 de ore pentru înșelăciune și urmează să fie prezentați procurorului pentru luarea măsurilor legale.

„Din cercetările polițiștilor s-a constatat că, la data de 10 februarie, în jurul orei 11:00, o persoană necunoscută s-a prezentat la locuința bătrânei, precizând că este vecina de bloc și i-ar fi oferit spre vânzare pește și pui, solicitând suma de 850 de lei. Bătrâna i-a achitat suma solicitată, iar ulterior, după plecarea acesteia, a constatat că în sacoșe se aflau alte specii de pește și cantități mai mici decât cele prezentate”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

Un bărbat de 72 de ani și soția sa au fost victimele unei tâlhării pe strada Unirii din Cernavodă, imediat după ce au ieșit de la Casa de Ajutor Reciproc. Poliția a spus că vineri, 6 februarie, în jurul orei 12:20, cei doi soți au fost atacați de persoane necunoscute care le-au smuls din mână 13.000 de lei, bani pe care îi împrumutaseră recent. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere, iar imaginile arătau că un bărbat și o femeie au acționat rapid și împreună, bărbatul fugind cu banii într-o mașină.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a precizat că polițiștii sosiți la fața locului au confirmat tâlhăria și au identificat victima, bărbatul de 72 de ani. Pe baza imaginilor și a verificărilor, poliția a reușit să identifice un prim suspect, un bărbat de 41 de ani, despre care se crede că ar fi implicat în atac, iar ancheta continuă.