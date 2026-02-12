Salariul mediu net în România a continuat să crească la finalul anului trecut, iar datele oficiale arată o evoluție clară față de luna precedentă. În decembrie 2025, câștigul salarial mediu net a fost de 5.914 lei, cu 299 de lei mai mare decât în noiembrie, ceea ce înseamnă o creștere de 5,3%.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică indică și o majorare similară la nivel brut.

„În luna decembrie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.868 lei, cu 497 lei (+5,3%) mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie 2025. Câştigul salarial mediu net a fost 5.914 lei, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna noiembrie 2025. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (13.012 lei) şi în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (12.588 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.557 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.581 lei)”, arată datele INS.

Comparativ cu decembrie 2024, salariul mediu net a fost mai mare cu 4,8%, ceea ce indică un avans anual moderat, sub ritmul înregistrat de la o lună la alta.

În termeni reali, ajustați cu inflația, dinamica salariilor arată fluctuații diferite. Indicele câștigului salarial real a fost de 95,5% în decembrie 2025 față de aceeași lună din 2024, dar de 105,1% comparativ cu noiembrie 2025. Raportat la octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 255,7%, cu 12,4 puncte procentuale peste nivelul din noiembrie 2025.

Evoluția salariilor pe parcursul anului este influențată de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile decembrie și martie/aprilie, care reprezintă de regulă perioade de referință în comparațiile statistice. Aceste plăți suplimentare generează variații temporare ale câștigului salarial lunar, care tind să se estompeze la nivelul întregului an. Dinamica salariului real depinde atât de evoluția salariului mediu net, cât și de rata inflației.

Salariul mediu net a crescut în majoritatea activităților economice în luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie, pe fondul acordării unor plăți suplimentare specifice finalului de an. Este vorba despre prime trimestriale sau anuale, bonusuri pentru sărbători, recompense pentru performanțe deosebite ori al 13-lea salariu, dar și despre drepturi în natură, ajutoare bănești și sume provenite din profitul net sau din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

Pe lângă aceste elemente, majorările au fost susținute și de creșteri ale producției sau ale încasărilor, în funcție de contractele și proiectele derulate în anumite domenii. În unele cazuri, reducerea personalului cu salarii sub media unității a influențat statistic creșterea câștigului salarial mediu net.

Cele mai mari creșteri la nivel de secțiuni și diviziuni CAEN Rev.2 au fost consemnate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, unde avansul a fost de 28,4%, precum și în intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii, unde creșterea a fost de 26,4%.

Majorări cuprinse între 12% și 23% s-au înregistrat în industria metalurgică, transporturile pe apă, extracția petrolului brut și a gazelor naturale, depozitare și activități auxiliare pentru transport, telecomunicații, colectarea și epurarea apelor uzate, activități anexe extracției, fabricarea altor mijloace de transport, captarea și distribuția apei, alte activități extractive, producția de cocserie și produse obținute din prelucrarea țițeiului, industria farmaceutică, fabricarea altor produse din minerale nemetalice și tranzacțiile imobiliare.

Creșteri între 7,5% și 11,5% au fost raportate în extracția minereurilor metalifere, activități profesionale, științifice și tehnice, comerț cu ridicata și amănuntul, alte activități de servicii, fabricarea băuturilor, asigurări și fonduri de pensii private, precum și în industria construcțiilor metalice.

Există însă și domenii unde salariul mediu net a scăzut în decembrie față de noiembrie. Reducerile au fost determinate în principal de faptul că în lunile anterioare au fost acordate prime ocazionale și alte beneficii care nu s-au mai regăsit în decembrie, dar și de nerealizări de producție sau încasări mai mici.

Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a., unde diminuarea a fost de 9,6%. Reduceri cuprinse între 0,5% și 3% au fost consemnate în activități de servicii în tehnologia informației, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, transporturi aeriene și fabricarea echipamentelor electrice.

În sectorul bugetar, evoluțiile au fost moderate. În sănătate și asistență socială, salariul mediu net a crescut ușor, cu 0,3% față de luna precedentă. În schimb, în învățământ s-a înregistrat o scădere de 2,5%, determinată de reducerea sumelor aferente plății cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare. În administrația publică, diminuarea a fost de 0,4% față de noiembrie 2025.