Arhivele Naționale ale României au aprobat, pentru anul 2026, limitele maxime ale tarifelor care pot fi percepute de operatorii economici autorizați pentru prestarea serviciilor arhivistice. Aceste tarife se aplică firmelor private care dețin arhivele fostelor întreprinderi desființate și care eliberează, contra cost, documente necesare la dosarele de pensie.

Este vorba despre adeverințe privind vechimea în muncă, veniturile realizate, sporurile cu caracter permanent sau încadrarea în grupele de muncă. În multe situații, fără aceste documente, dosarul de pensie nu poate fi finalizat, potrivit Ziarul de Iași.

Nu toți românii care ies la pensie sunt obligați să suporte aceste cheltuieli. Costurile apar doar în cazul persoanelor ale căror date nu sunt complet înregistrate în sistemul public de pensii. Plătesc, în principal, cei care au lucrat înainte de anul 2001 și ale căror venituri, sporuri sau grupe de muncă nu se regăsesc integral în evidențele Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

De asemenea, sunt vizați cei care au lucrat la societăți radiate, ale căror arhive se află în custodia unor firme private de arhivare, precum și persoanele care solicită adeverințe de venit detaliate pentru recalcularea pensiei. În schimb, cei ale căror date sunt deja preluate automat din bazele de date ale sistemului public, în special pentru perioadele de după 2001, nu trebuie să plătească aceste tarife.

Sumele stabilite de Arhivele Naționale nu reprezintă taxe impuse de stat, ci limite maxime pe care operatorii economici nu au voie să le depășească. Aceste plafoane sunt stabilite anual, după consultarea firmelor autorizate din domeniu.

Operatorii au obligația de a informa solicitanții cu privire la tarifele practicate, iar Arhivele Naționale verifică respectarea limitelor și pot aplica sancțiuni în cazul depășirii acestora. Cheltuielile indirecte și profitul firmelor nu sunt stabilite de instituție, însă sumele totale nu pot depăși nivelurile aprobate.

Suma totală plătită de un solicitant nu este una fixă, ci rezultă din cumularea mai multor tarife. În primul rând, se percepe un tarif administrativ fix, aplicabil fiecărei cereri, indiferent de perioada verificată. Acesta acoperă primirea și înregistrarea solicitării, îndrumarea persoanei, cercetarea instrumentelor de lucru, calculul costurilor și soluționarea cererii.

La acest tarif se adaugă costul cercetării documentelor, calculat pentru fiecare an de muncă verificat, precum și tariful de eliberare a adeverinței, aplicat doar pentru anii care apar efectiv în document. La final, se adaugă TVA și, după caz, cheltuielile de transmitere prin poștă sau curier.

Pentru adeverințele privind sporurile cu caracter permanent, tariful maxim de cercetare este de 85 de lei pentru fiecare an verificat, iar eliberarea documentului se taxează cu maximum 19 lei pentru fiecare an înscris.

În cazul încadrării în grupele de muncă, cercetarea este tarifată cu maximum 60 de lei pentru fiecare an analizat, iar eliberarea adeverinței cu cel mult 15 lei pentru fiecare an.

Cele mai mari costuri apar în cazul adeverințelor de venit detaliate, care presupun verificarea veniturilor brute lunare, defalcate pe salarii, sporuri, prime sau alte componente, precum și confirmarea plății contribuțiilor sociale.

Pentru perioade între 1 și 5 ani, tariful maxim de cercetare este de 155 de lei pentru fiecare an. Pentru perioade mai mari, primii 5 ani se taxează la acest nivel, iar din al șaselea an tariful scade la maximum 136 de lei pe an. Eliberarea adeverinței se taxează separat, cu 40 de lei pe an pentru primele 5 ani și cu 30 de lei pe an pentru perioade mai lungi.

Dacă solicitantul cere eliberarea unui document original aflat în arhivă, precum carnetul de muncă, diplome de studii sau acte de stare civilă, operatorii pot percepe un tarif de maximum 136 de lei pentru fiecare document. Pentru copii sau extrase din documente, cercetarea este tarifată cu maximum 15 lei pentru fiecare pagină, iar eliberarea copiei cu cel mult 6 lei pe pagină.

Informațiile necesare pot fi extrase și din documente justificative precum fluturași de salariu, fișe de retribuții sau registre de evidență, dacă acestea confirmă veniturile și plata contribuțiilor sociale.

Un calcul orientativ prezentat de Ziarul de Iași arată ce înseamnă aceste tarife în practică. Pentru o adeverință de venit aferentă unei perioade de 20 de ani de muncă, se aplică mai întâi tariful administrativ fix de 136 de lei. Urmează cercetarea documentelor, care costă 155 de lei pentru fiecare dintre primii 5 ani, adică 775 de lei, și 136 de lei pentru următorii 15 ani, în total 2.040 de lei.

Astfel, costul cercetării ajunge la 2.815 lei. La acesta se adaugă tariful de eliberare a adeverinței, de 30 de lei pentru fiecare an înscris, adică 600 de lei pentru 20 de ani. Fără TVA și fără cheltuieli de transmitere, suma totală ajunge la 3.551 de lei.

Valoarea este una orientativă, calculată la nivelul maxim al tarifelor aprobate, iar suma finală poate fi mai mică, în funcție de operator, de documentele disponibile și de eventualele scutiri acordate în cazuri sociale.