În ultimele două săptămâni, polițiștii locali au emis aproximativ 2.000 de note de constatare pentru șoferii care au parcat fără să plătească taxa aferentă. Informația a fost transmisă de Primăria Municipiului București, care atrage atenția că monitorizarea este permanentă și vizează toate parcările publice administrate de municipalitate.

Potrivit administrației locale, de la finalul lunii ianuarie, Compania Municipală de Parking colaborează cu Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București. Compania pune la dispoziție autovehicule echipate cu camere video speciale, capabile să verifice automat dacă tariful de parcare a fost achitat.

„Verificăm zilnic maşinile aflate în parcările publice ale PMB. Cine nu achită tariful riscă amenzi. De la finalul lunii ianuarie, Compania Municipală de Parking face echipă cu Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti. Primii pun la dispoziţie maşinile dotate cu camere video, care citesc automat cine a plătit şi cine nu. Iar oamenii legii, în calitatea lor de agenţi constatatori, aplică sancţiunea”, informează PMB, luni, pe Facebook.

Pe baza acestor verificări, polițiștii locali, în calitate de agenți constatatori, aplică sancțiunile prevăzute de lege. Reprezentanții Primăriei subliniază că această metodă permite identificarea rapidă a abaterilor și crește eficiența controalelor în teren.

„Vestea bună este că cei mai mulţi dintre şoferi sunt corecţi şi responsabili. Din 26 ianuarie şi până acum, poliţiştii locali au emis 2.000 de note de constatare”, menţionează sursa citată.

În parcările publice ale Capitalei, tariful este de 5 lei pe oră. Pentru cei care folosesc frecvent aceste parcări, există abonamente nenominale, cu un cost de 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună.

În schimb, șoferii care nu achită parcarea riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Autoritățile precizează că majoritatea conducătorilor auto respectă regulile, însă numărul sancțiunilor arată că există încă multe situații de neplată.

Șoferii sancționați pot transmite datele solicitate de autorități prin e-mail, poștă, curier sau prin prezentare directă la sediul din Bulevardul Libertății nr. 18. Plata parcării se poate face prin SMS, aplicațiile mobile dedicate sau prin parcometre și automate Self Pay, dar și prin achiziționarea de abonamente zilnice sau lunare.

Primăria Capitalei reamintește că respectarea regulilor de parcare contribuie la un oraș mai organizat și la evitarea sancțiunilor costisitoare pentru șoferi.