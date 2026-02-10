Piața carburanților din România a intrat oficial într-o nouă etapă de ajustări de preț, după ce Petrom, compania care stabilește de regulă tendința generală, a majorat tarifele la pompă. Scumpirea a fost aplicată marți, 10 februarie 2026, și vizează atât benzina standard, cât și motorina standard, cu o creștere de câte doi bani pe litru pentru fiecare sortiment.

Această modificare vine după o perioadă relativ calmă la începutul lunii februarie, dar confirmă faptul că piața carburanților rămâne sensibilă la schimbările fiscale și la evoluțiile internaționale. Ajustarea de preț este prima din această lună și survine după un ianuarie marcat de multiple scumpiri succesive.

Conform datelor centralizate de platforma de monitorizare peco-online.ro, în București, stațiile Petrom afișează prețuri cuprinse între 7,72 și 7,77 lei pe litru pentru benzina standard. În același timp, motorina standard se vinde la valori cuprinse între 8,01 și 8,05 lei pe litru, în funcție de amplasarea stației și de politica comercială locală.

Luna ianuarie 2026 a fost una dintre cele mai dinamice din ultimii ani pentru carburanți, Petrom aplicând nu mai puțin de șapte scumpiri. Acestea au fost corelate direct cu majorarea semnificativă a accizelor intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, care a avut un impact imediat asupra prețurilor finale plătite de consumatori.

Datele actualizate pentru 10 februarie 2026 arată că prețurile carburanților la nivel național se mențin la valori ridicate, chiar dacă variațiile de la o stație la alta sunt relativ mici. Platformele specializate care monitorizează zilnic piața indică intervale clare de preț, cu diferențe de câțiva bani între rețele și zone geografice.

Benzina standard Euro 95 se comercializează în România la prețuri cuprinse între aproximativ 7,70 și 7,77 lei pe litru. Aceste valori reprezintă o medie calculată pe baza celor mai ieftine tarife raportate de stațiile monitorizate la nivel național și reflectă o piață relativ stabilă, dar menținută la un nivel ridicat.

Motorina standard rămâne mai scumpă decât benzina, cu prețuri situate între 7,93 și 8,01 lei pe litru. Diferența de preț este explicată atât prin cererea ridicată, cât și prin costurile de producție și distribuție, dar și prin structura fiscală aplicată acestui tip de carburant.

GPL-ul auto continuă să fie cea mai accesibilă opțiune pentru șoferi, cu prețuri cuprinse între 3,84 și 3,99 lei pe litru. Chiar și în acest caz, variațiile de preț sunt vizibile în funcție de regiune și de lanțul de benzinării, însă rămâne alternativa preferată de cei care caută costuri mai reduse de alimentare.

În București, prețurile la carburanți sunt aliniate, în mare parte, la media națională, cu diferențe minore între cartiere și rețele. Benzina se vinde în jurul valorii de 7,70 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi găsit la aproximativ 3,84 lei pe litru.

Situația este similară și în alte mari orașe ale țării. La Cluj-Napoca, benzina costă aproximativ 7,69 lei pe litru, motorina se situează în jurul valorii de 7,99 lei, iar GPL-ul ajunge la circa 3,94 lei pe litru. Diferențele față de Capitală sunt minime și reflectă costuri logistice comparabile.

În Timișoara, benzina se vinde în jurul valorii de 7,70 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 8,01 lei pe litru, iar GPL-ul se menține la circa 3,84 lei pe litru. În zona Moldovei, la Iași, benzina este în jur de 7,71 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 8,01 lei, iar GPL-ul poate urca până la 3,99 lei pe litru.

La Constanța, prețurile sunt ușor mai ridicate pentru benzină, care se situează în jurul valorii de 7,73 lei pe litru. Motorina ajunge la aproximativ 8,00 lei pe litru, iar GPL-ul se vinde în jur de 3,97 lei pe litru, potrivit datelor raportate de stațiile monitorizate.

Monitorizarea națională a pieței arată că există și stații unde carburanții pot fi achiziționați la prețuri mai mici decât media. Cel mai redus preț pentru benzina standard a fost raportat la aproximativ 7,66 lei pe litru, în anumite stații Socar. În cazul motorinei standard, cel mai mic nivel a coborât până la aproximativ 7,93 lei pe litru, în unele stații din zona Agigea.

Pentru GPL, cele mai mici valori raportate se situează în jurul a 3,94 lei pe litru, însă aceste prețuri sunt limitate la anumite stații și pot varia rapid în funcție de evoluția pieței.

La nivelul costurilor finale, un plin standard de 50 de litri rămâne o cheltuială semnificativă pentru șoferi. Pentru benzina Euro 95, un plin ajunge la aproximativ 385 de lei, iar în unele stații poate depăși pragul de 390 de lei. În cazul motorinei, costul unui rezervor de 50 de litri este de aproximativ 400 de lei.

GPL-ul rămâne cea mai economică variantă, cu un cost de aproximativ 190–200 de lei pentru un plin de 50 de litri, în funcție de prețul practicat la pompă și de zona în care se face alimentarea.