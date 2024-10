Până la ora 13:00, peste 740.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au participat deja la vot în cadrul celor două scrutine organizate pe teritoriul țării.

Aceștia sunt chemați la urne pentru a-și alege viitorul președinte și, totodată, pentru a se pronunța asupra unei importante modificări constituționale.

Schimbarea propusă prevede integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, o decizie cu implicații majore pentru viitorul politic, economic și social al țării. Prezența masivă la vot până la această oră reflectă interesul ridicat al cetățenilor față de aceste două alegeri cruciale.

După deschiderea urnelor la ora 07:00, prezența la vot a ajuns la 26%. Acest procent reflectă interesul cetățenilor față de alegerile în desfășurare, un indicator important al implicării publice în procesul electoral.

Conform datelor disponibile, femeile reprezintă majoritatea alegătorilor, cu peste 53% din totalul votanților, iar cea mai activă categorie de vârstă este cuprinsă între 56 și 65 de ani. Peste hotare, peste 73.000 de persoane au participat deja la vot. Comparativ, în 2020, rata de participare la primul tur de scrutin până la ora 12:30 a fost de 19,6%.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a raportat că cea mai activă circumscripție electorală rămâne Dondușeni, unde până la ora 12:30 s-au prezentat aproximativ 8.000 de alegători, reprezentând peste 26,6% din populația raionului.

În capitala Chișinău, prezența la vot a depășit 22,7%, în timp ce în Bălți și în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG) procentul a fost de peste 22,5%.

De asemenea, în cele 30 de secții de votare destinate cetățenilor cu drept de vot din localitățile situate în stânga Nistrului, până la ora 12:30 și-au exercitat dreptul de vot peste 6.500 de persoane.

Candidata reprezentând Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) Maia Sandu, a votat astăzi. Actuala preşedintă a Republicii Moldova a mers să îşi exprime opţiunea electorală la o secţie de votare din Chişinău, alegând să facă acest lucru singură.

Candidata Maia Sandu a declarat că „are încredere în înţelepciunea moldovenilor” și a subliniat importanța votului în menținerea păcii și stabilității în Republica Moldova.

„Eu am votat anume pentru că moldovenii trebuie să îşi determine soarta, nu alţii, nu banii murdari, nu minciunile, ci voinţa poporului. Eu am votat pentru ca Moldova să se dezvolte în pace şi libertate, să îşi construiască viitorul pe care îl merită. Eu am încredere în înţelepciunea moldovenilor”, a spus Maia Sandu.