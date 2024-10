Candidata reprezentând Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a votat astăzi, exercitându-şi astfel dreptul democratic. Actuala preşedintă a Republicii Moldova a mers să îşi exprime opţiunea electorală la o secţie de votare din Chişinău, alegând să facă acest lucru singură. Această acţiune subliniază angajamentul său faţă de procesul electoral şi importanţa participării cetăţenilor în viaţa democratică a ţării.

Candidata Maia Sandu a declarat că „are încredere în înţelepciunea moldovenilor” și a subliniat importanța votului în menținerea păcii și stabilității în Republica Moldova. În plus, ea a îndemnat cetățenii să nu se limiteze doar la votul obișnuit, ci să solicite două buletine, explicând că „votul nostru de la referendum ne va dicta soarta pentru multe decenii înainte.” Această afirmație reflectă convingerea sa că alegerile reprezintă un moment crucial pentru viitorul țării.

„Eu am votat anume pentru că moldovenii trebuie să îşi determine soarta, nu alţii, nu banii murdari, nu minciunile, ci voinţa poporului. Eu am votat pentru ca Moldova să se dezvolte în pace şi libertate, să îşi construiască viitorul pe care îl merită. Eu am încredere în înţelepciunea moldovenilor”, a spus Maia Sandu.