Bani de la stat în mai 2026. Sumele vor fi acordate în două tranșe, iar prima plată este programată pentru luna mai. Potrivit autorităților, intervențiile financiare au rolul de a limita riscul de sărăcie și excluziune socială, prin majorări de venituri și acordarea de ajutoare directe.

Guvernul a aprobat joi, 2 aprilie, Pachetul de Solidaritate, proiect inițiat de Ministerul Muncii. Măsurile au fost adoptate în contextul creșterii prețurilor și urmăresc protejarea veniturilor persoanelor vulnerabile. Aproximativ 3,1 milioane de familii și persoane singure vor beneficia de aceste măsuri.

Pentru pensionari a fost instituit un sprijin financiar acordat în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026. Aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei inclusiv vor primi sume diferențiate în funcție de nivelul pensiei.

Pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei în total, respectiv 500 de lei în luna mai și 500 de lei în decembrie. Cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, adică 400 de lei în mai și 400 de lei în decembrie.

Pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de 600 de lei în total, respectiv 300 de lei în mai și 300 de lei în decembrie. Ajutorul financiar va fi acordat prin casele teritoriale de pensii și casele sectoriale de pensii, fără să fie necesară depunerea vreunei cereri.

Pentru familiile cu copii este prevăzută o majorare a venitului minim de incluziune, în funcție de veniturile familiei și numărul de copii. Măsura pune accent pe sprijinirea familiilor monoparentale și a celor cu mai mulți copii.

Pentru familiile vulnerabile cu copii, ajutorul acordat prin venitul minim de incluziune va crește de la un cuantum mediu de 273 de lei la 340 de lei pe familie.

Sumele diferă în funcție de tipul familiei, numărul de copii și venituri. De exemplu, pentru familiile cu un copil și venituri mai mari, sprijinul va crește de la 115 lei la aproximativ 145 de lei.

În cazul familiilor monoparentale cu patru sau mai mulți copii și venituri foarte mici, ajutorul va crește de la 638 de lei la aproximativ 900 de lei.

Stimulentul educațional destinat copiilor din familii defavorizate va fi majorat de la 133 de lei la 265 de lei. Măsura are ca scop încurajarea participării copiilor la învățământul preșcolar.

De asemenea, Guvernul a decis și creșterea prestațiilor sociale pentru copiii cu dizabilități, diferențiat în funcție de gradul de handicap.

Pentru handicap grav, suma va crește de la 463 de lei la 548 de lei.

Pentru handicap accentuat, prestația va urca de la 232 de lei la 397 de lei.

Pentru handicap mediu, sprijinul financiar va crește de la 80 de lei la 199 de lei.