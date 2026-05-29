Experiență unică pentru doi norocoși la un mega-circuit de Formula 1. Banca Transilvania duce mai departe parteneriatul cu McLaren

Banca Transilvania valorifică parteneriatul cu McLaren Formula 1, început la Hungaroring în 2025, ca element de diferențiere pe segmentul bancar premium. Co-brandingul cu o echipă de Formula 1 depășește zona de imagine și capătă un rol relevant în retenția clienților, într-un context bancar în care produsele sunt tot mai ușor de replicat, iar experiența și emoția pot face diferența.

Banca Transilvania a lansat o campanie de activare a parteneriatului cu echipa McLaren Mastercard F1, prin care doi deținători de carduri BT Mastercard McLaren pot câștiga acces la Team Priceless — platforma globală Mastercard care oferă experiențe exclusive în interiorul echipei, la Marele Premiu al Austriei, din centrul Stiriei, la final de iunie.

Mecanismul este simplu: un quiz online, disponibil la linkul următor până pe 14 iunie, pe bancatransilvania.ro/quiz-mclaren.

Parteneriatul cu McLaren, aflat la al doilea an consecutiv, nu este o campanie de marketing izolată. Este o piesă dintr-o strategie mai largă de poziționare a cardului co-branded ca produs premium cu valoare emoțională, un segment în care băncile tradiționale pierd tot mai mult teren în fața challenger-ilor digitali.

Băncile clasice cu activitate puternică online, neo-băncile sau cardurile de afinitate au schimbat așteptările unui segment de clienți cu venituri medii-superioare: aceștia aleg o bancă pentru relevanța produsului în stilul lor de viață. Co-brandingul cu o echipă de Formula 1 — unul dintre sporturile cu cea mai ridicată valoare aspirațională la nivel global — este răspunsul Băncii Transilvania la această presiune.

Banca Transilvania este primul brand de la noi care oferă clienților săi accesul la platforma Team Priceless. Este un avantaj de primă mișcare pe o nișă îngustă, dar cu impact puternic asupra percepției de brand.

Condiția de participare pentru înscrierea în quiz-ul care te poate duce la Spielberg este deținerea unui card BT Mastercard McLaren. Mesajul implicit către clientul BT este: cardul tău valorează mai mult decât crezi.

Experiența de la Spielberg — bilete, cazare, transport, merchandise exclusiv, acces în apropierea echipei McLaren în perioada 24–29 iunie — este, pentru cei doi câștigători, o experiență memorabilă. Iar pentru bancă, este un test despre cât de mult poate valorifica un parteneriat internațional în relația cu clientul local.