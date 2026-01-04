Un ordin de ministru emis de Diana Buzoianu prevede ca datele privind poluanții atmosferici să fie raportate sub formă de medii orare, pentru a oferi populației o imagine mai fidelă asupra aerului respirat în timp real.

Schimbarea a fost determinată de situații precum incendiul izbucnit la o hală din Sectorul 6 al Capitalei, când, deși în aer era fum vizibil, stațiile oficiale indicau valori foarte bune ale calității aerului.

„Am inițiat acest ordin în urma incendiului de la o hală din București, când senzorii oficiali erau toți verzi. De ce? Pentru că ei măsoară media poluanților în ultimele 24 de ore – așa cum au fost stabilite normele tehnice acum prea mulți ani. Or, oamenii se uită pe aceste date pentru a afla ce aer respiră în acel moment, nu media din ultimele 24 de ore. Așadar, am adoptat în aceste zile modificarea ordinului tocmai pentru a se prelua pe viitor mediile orare, nu la 24 de ore”, a declarat ministra Mediului.

Potrivit ministrului, ordinul este deja adoptat, iar următorul pas constă în actualizarea tehnică a platformei Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, astfel încât aceasta să afișeze valorile orare.

Actualizarea site-ului ar urma să fie realizată la începutul acestui an, după finalizarea modificărilor informatice necesare.

Publicarea mediilor orare va permite o informare mai exactă a populației în timpul episoadelor scurte, dar severe, de poluare – cum sunt incendiile, arderile ilegale sau blocajele majore de trafic. În prezent, astfel de vârfuri pot fi „diluate” în media calculată pe 24 de ore, ceea ce poate induce în eroare publicul.

Ministra Mediului a explicat că, în urma incendiului produs pe Bulevardul Iuliu Maniu, aerul din zonele apropiate a devenit mai toxic, însă valorile oficiale au rămas relativ scăzute.

„Am trimis încă din primele momente un laborator al Autorității pentru Protecția Mediului din București, care a monitorizat situația și a transmis valorile medii din oră în oră. Ultimele date, de la ora 17:00, nu indică nicio schimbare semnificativă.

Avem, într-adevăr, concentrații care depășesc mediile admise, însă am avut norocul unor condiții meteo favorabile, care au ajutat la dispersia poluanților”, a declarat Diana Buzoianu, la Digi24.

Potrivit oficialului, deși au existat depășiri punctuale, riscurile majore pentru sănătate ar fi apărut doar în cazul unei expuneri îndelungate, iar condițiile meteorologice au contribuit decisiv la reducerea concentrațiilor de poluanți.