Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat marți concluziile acțiunilor de control desfășurate de Garda Națională de Mediu în perioada 1 septembrie – 12 decembrie, în județele Dolj, Vâlcea, Olt și Argeș.

Potrivit Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în urma acestor verificări au fost aplicate, la nivelul celor patru județe, 71 de sancțiuni contravenționale. Măsurile au inclus amenzi în valoare totală de peste 1,74 milioane de lei, suspendări ale activității pentru exploatări ilegale și sancțiuni complementare, inclusiv desființarea unor lucrări neautorizate.

Ministrul Mediului a subliniat impactul major pe care exploatările ilegale îl au asupra comunităților locale și mediului.

„În spatele acestor cifre sunt poveşti dramatice. Sunt zone în care exploatările ilegale au dus la pierderi de vieţi omeneşti, comunităţi rămase fără acces la apă sau mult mai vulnerabile în faţa inundaţiilor, infrastructură distrusă. Impactul nu este doar asupra mediului, ci asupra vieţii de zi cu zi a oamenilor. Nu putem tolera astfel de practici. Exploatarea resurselor naturale trebuie să se facă legal, responsabil şi cu respect faţă de comunităţi şi ecosisteme. Este un apel ferm către toţi operatorii economici să se pună în legalitate şi să îşi respecte angajamentele de mediu. Nerespectarea legii atrage amenzi substanţiale, suspendarea activităţii, retragerea avizelor şi, în cazurile grave, sesizarea organelor de cercetare penală”, a declarat Diana Buzoianu.

În județul Argeș, în perioada 3–12 decembrie, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au efectuat 22 de controale. În urma acestora au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, dintre care 9 amenzi în valoare totală de 270.000 de lei și 3 avertismente.

De asemenea, au fost dispuse 4 sancțiuni complementare, constând în două suspendări ale activității și două măsuri de desființare a lucrărilor, cu readucerea terenului la starea inițială. Totodată, a fost formulată o sesizare penală.

În județul Dolj, în intervalul 17–21 noiembrie, au fost realizate 10 controale. Autoritățile au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, dintre care 5 amenzi în cuantum total de 380.000 de lei și un avertisment, pentru nerespectarea condițiilor din actele de reglementare și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.

În județul Vâlcea, în perioada 21 octombrie – 5 noiembrie, au fost desfășurate 26 de controale. În urma acestora, au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale: 20 de amenzi în valoare de 662.500 de lei și 9 avertismente.

Totodată, au fost dispuse două sancțiuni complementare, constând într-o suspendare a activității și o măsură de desființare a lucrărilor neautorizate.

În județul Olt, controalele au avut loc în perioada 1–5 septembrie. Comisarii de mediu au efectuat 15 verificări, în urma cărora au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 12 amenzi au însumat 427.500 de lei, iar alte sancțiuni au inclus avertismente, două măsuri de desființare a lucrărilor și o suspendare a activității.

Ministerul Mediului precizează că principalele neconformități constatate au vizat lipsa actelor de reglementare sau nerespectarea condițiilor impuse prin acestea, exploatarea agregatelor minerale în afara perimetrelor autorizate, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și a materialelor, lipsa sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate, protecția insuficientă a solului și biodiversității, precum și neîndeplinirea obligațiilor de refacere a mediului.

Autoritățile anunță continuarea controalelor

Ministerul Mediului avertizează că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare.