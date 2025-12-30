Senatoarea USR de Ilfov, Cynthia Păun, a inițiat un proiect de lege care vizează modificarea legislației în domeniul vânătorii, cu scopul de a spori siguranța publică în zonele aflate în apropierea fondurilor cinegetice. Propunerea legislativă urmărește introducerea unor reguli mai clare privind distanțele minime la care poate fi desfășurată activitatea de vânătoare față de zonele locuite și infrastructura publică, în funcție de tipul armelor folosite.

Inițiativa vine în contextul în care, potrivit USR, în ultimii ani au fost semnalate mai multe situații în care partide de vânătoare s-au desfășurat în imediata vecinătate a localităților sau a drumurilor deschise circulației publice, generând temeri legate de siguranța cetățenilor. Proiectul de lege are ca obiectiv reducerea riscurilor de accidente, atât pentru populația civilă, cât și pentru bunurile și infrastructura publică.

„Asigurarea unei zone de protecţie lângă localităţi este absolut necesară în condiţiile în care pot avea loc accidente, chiar şi în ciuda tuturor măsurilor de precauţie legale. În primul rând, oamenii trebuie să se simtă protejaţi în casele şi curţile lor. În al doilea rând, desfăşurarea activităţii de vânătoare trebuie să aibă loc într-un mod care nu este perturbat de factori externi. Recent, presa a relatat despre un caz din Ilfov în care partide de vânătoare s-au desfăşurat în imediata apropiere a zonelor locuite. Trebuie să înţelegem că libertatea fiecăruia se opreşte acolo unde încalcă libertatea celuilalt”, a declarat Cynthia Păun, membră a Comisiei pentru mediu din Senat.

Din punct de vedere legislativ, inițiativa propune modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. Astfel, articolul 39 ar urma să fie completat cu prevederi care instituie interdicții clare privind desfășurarea vânătorii în apropierea zonelor intravilane și a drumurilor publice.

Concret, proiectul prevede interzicerea:

desfășurării activității de vânătoare la o distanță mai mică de 200 de metri, în cazul utilizării armelor cu alice;

desfășurării activității de vânătoare la o distanță mai mică de 500 de metri, în cazul utilizării armelor cu glonț sau a cartușelor cu proiectil unic,

față de terenurile intravilane ocupate de construcții sau curți, precum și față de drumurile deschise circulației publice.

Totodată, inițiativa legislativă prevede modificarea articolului 42 alin. (1) din aceeași lege, astfel încât încălcarea noilor reguli privind distanțele minime să fie calificată drept infracțiune. Potrivit inițiatorilor, această schimbare are rolul de a consolida caracterul preventiv și coercitiv al reglementării, descurajând practicile care pot pune în pericol siguranța publică.

USR precizează că proiectul de lege urmărește realizarea unui echilibru între exercitarea activităților cinegetice și protejarea vieții și integrității corporale a cetățenilor, fără a afecta nejustificat desfășurarea legală a vânătorii. În același timp, inițiativa își propune să contribuie la creșterea încrederii publice și la clarificarea responsabilităților în acest domeniu sensibil, aflat la intersecția dintre protecția mediului, siguranța publică și respectarea drepturilor cetățenilor.