Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor stabilește că toate contribuțiile credincioșilor către biserică sunt voluntare, făcute din proprie inițiativă.

Asta înseamnă că nicio parohie nu poate stabili o sumă fixă de plată și nu poate condiționa accesul la servicii religioase de achitarea unei contribuții.

Formulări precum „nu facem botezul până nu plătiți cotizația” sau „nu primiți lumânări și pomelnic dacă nu achitați contribuția anuală” nu au temei legal și contravin regulamentelor interne ale Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

Cotizația nu este o taxă impusă, ci o formă de sprijin financiar pentru cheltuielile curente ale parohiei: întreținerea bisericii, plata utilităților, reparații, ajutoare sociale sau completarea salariilor personalului care nu sunt acoperite de stat.

Sumele sunt evidențiate într-un registru intern al parohiei și pot fi orientative – de exemplu, între 10 și 50 de lei pe an. Totuși, ele nu sunt obligatorii și nu pot fi impuse credincioșilor sub nicio formă.

Preotul are dreptul să sugereze o donație, explicând scopul acesteia, dar nu poate refuza o slujbă religioasă în lipsa plății.

Orice sumă stabilită ca „taxă fixă” sau condiționare a serviciilor religioase este nepermisă, fiind considerată o formă de presiune contrară legii și regulamentelor BOR.

De asemenea, dacă banii sunt solicitați cu amenințări sau în context de constrângere, fapta poate intra sub incidența penală – șantaj sau abuz – și trebuie sesizate autoritățile.

În cazul în care un credincios se confruntă cu o situație abuzivă, există mai multe instituții unde poate face plângere:

Episcopia sau Arhiepiscopia de care aparține parohia;

Patriarhia Română – Sectorul Administrativ-Bisericesc;

Poliția, dacă există dovezi de amenințare, condiționare sau șantaj.

Aceste structuri pot verifica dacă preotul sau consiliul parohial respectă regulamentele BOR și legea privind libertatea religioasă.

Parohiile care stabilesc contribuții obligatorii sau refuză să oficieze slujbe în lipsa plății pot fi sancționate disciplinar de către forurile bisericești. În cazurile grave, pot fi sesizate și organele de cercetare penală.

BOR, la nivel central, a transmis în repetate rânduri că donațiile trebuie să fie libere, transparente și fără caracter de obligație.

Așadar, cotizația este o donație voluntară, nu taxă obligatorie. Nicio lege nu te obligă să plătești pentru a beneficia de slujbe. Dacă e impusă o „taxă fixă”, e abuz și se poate reclama. Poți sesiza Episcopia, Patriarhia sau Poliția, în funcție de gravitatea cazului.