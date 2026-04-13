Conferința de la Mănăstirea Oașa, un eveniment difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, a adus în prim-plan o temă esențială pentru societatea actuală: relația individului cu divinitatea în contextul modernității. Dialogul dintre Sever Voinescu și Dan Andronic a evidențiat faptul că legătura cu biserica rămâne un act de libertate individuală, atât timp cât nu există presiuni instituționale.

Discuția a pornit de la premisa că influențele externe, fie ele politice sau administrative, nu pot substitui voința proprie în ceea ce privește trăirea spirituală. Sever Voinescu a subliniat că adesea avem tendința de a proiecta asupra instituțiilor europene propriile noastre schimbări interioare.

„Poate că Uniunea Europeană exprimă un anume moment real al civilizației noastre și nu invers. Adică, poate că lumea europeană ne impune să avem un trai mai secularizat. Poate că noi ne construim această lume europeană, pentru că noi nu mai suntem atât de aproape de Dumnezeu, ca să trăim în mare măsură creștinește. Dar, să nu dăm vina pe instituții pentru neputințele noastre”, a explicat acesta.

Un punct de analiză în cadrul conferinței a fost reprezentat de datele statistice care indică o scădere a numărului de credincioși. Dan Andronic a intervenit în această chestiune, argumentând că spiritualitatea nu poate fi cuantificată prin procente și că demografia nu reflectă neapărat calitatea actului de credință.

„Cred că asta este o falsă discuție. Discutăm despre numere. Ascultăm despre procente, de fapt. Uitați-vă în primul rând că lumea crește ca un balon de săpun. Dar azi suntem șapte miliarde, mâine nouă miliarde și așa mai departe. În materie de credință, eu cred că fiecare are drumul lui. Și nu te împiedică nimeni. Contează dacă te duci la biserică sau nu, asta decide fiecare. E până la urmă alegerea noastră. Și asta e cel mai important lucru”, a punctat Dan Andronic.

În ciuda curentelor seculariste care traversează continentul, analiza invitaților a scos în evidență faptul că, în România, cadrul instituțional permite în continuare manifestarea deplină a credinței. Sever Voinescu este de părere că trăim un moment de înflorire a vieții religioase, atâta timp cât libertatea individuală este respectată.