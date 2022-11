Incident deasupra teritoriului României!

Totul a avut loc sâmbătă, 12 noiembrie, iar avioanele de luptă ale Forţelor Aeriene Române s-au ridicat imediat de la sol.

Mai exact, un avion de pasageri care zbura pe ruta Poznan (Polonia) – Tel Aviv (Israel) a fost interceptat de avionele militare ale României şi apoi escortat până în spaţiul aerian al Ungariei.

Motivul: la bordul avionului de pasageri a fost raportată o alertă de ameninţare cu bombă.

„Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au executat sâmbătă, 12 noiembrie, o misiune de poliție aeriană în spațiul aerian național pentru a intercepta și escorta o aeronavă civilă care opera zborul pe ruta Poznan-Tel Aviv, urmare a informării organelor de trafic aerian civile despre o alertă cu bombă la bordul aeronavei.

Aeronavele românești au decolat la ora locală 16:28 și, după interceptare, au escortat aeronava civilă, în conformitate cu legislația și procedurile în vigoare, inclusiv pe o porțiune din spațiul aerian ungar, până a fost preluată de aeronave ale FA ungare”, se arată în informarea transmisă de Statul Major al Forţelor Aeriene Române.

Potrivit sursei citate, misiunea de sâmbătă din spaţiul aerian al României a fost ordonantă de Centrul NATO de Operații Aeriene (CAOC) Torrejon și coordonată la nivel național de Centrul de Raportare și Control din Comandamentul Componentei Aeriene, în coordonare cu organele de trafic aerian civile.

Întreaga misiune a fost executată în condiții de maximă siguranță, mai transmit Forţele Aeriene Române.

Un alt incident în care au fost implicate avioane a avut loc tot sâmbătă, de data aceasta în Statele Unite, fiind însă vorba despre unul cu final tragic.

Două avioane din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial s-au ciocnit în aer în timpul unui spectacol aviatic din orașul Dallas, statul american Texas.

Un videoclip distribuit în aceeași zi pe rețelele sociale au arătat cum un bombardier Boeing B17 Flying Fortress s-a apropiat de traiectoria de zbor a unui Bell P-63 Kingcobra. Ulterior, bombardierul s-a ciocnit complet cu Kingcobra, sfâșiindu-l în bucăți.

În urma ciocnirii, avionul mai mare s-a prăbușit într-o minge de foc în apropiere.

Cel puțin două persoane au murit în urma accidentului, potrivit BBC. Allied Pilots Association, asociaţia care reprezintă piloții American Airlines, a declarat că Terry Barker și Len Root, doi dintre foștii săi membri, se numără printre persoanele care au murit în coliziune.

