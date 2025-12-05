Guvernul ia în calcul menținerea unor forme de sprijin pentru consumatorii vulnerabili în contextul în care plafonarea tarifelor la gaze va expira la 1 aprilie 2026, iar facturile ar putea crește. Premierul Ilie Bolojan a transmis că există îngrijorări privind impactul asupra populației.

Tocmai din acest motiv, Ministerul Muncii pregătește o informare completă până la finalul anului.

Ilie Bolojan a explicat că numărul beneficiarilor actualei scheme a fost mai redus decât estimările inițiale, iar datele privind costurile totale ale subvențiilor se află în analiză la ministerul de resort.

„Referitor la plafonarea tarifelor la gaze, care expiră la 1 aprilie, există îngrijorări privind o posibilă creștere a facturilor. În acest context, Executivul analizează menținerea sprijinului pentru categoriile vulnerabile. Datele privind costurile totale ale subvențiilor se află la Ministerul Muncii, iar ministrul de resort va prezenta o informare la finalul anului. De altfel, numărul beneficiarilor a fost mai mic decât estimările inițiale”, a spus premierul Ilie Bolojan vineri, 5 decembrie, într-o conferință de presă.

Specialiștii din piață avertizează că românii ar putea resimți o majorare a prețului gazelor imediat după expirarea plafonării. Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, estimează că facturile ar putea crește cu aproximativ 5% începând cu 1 aprilie 2026.

În opinia AFEER, autoritățile ar putea reduce presiunea asupra consumatorilor prin două mecanisme principale: acordarea de vouchere pentru persoanele vulnerabile și măsuri dedicate creșterii lichidității pe piața angro de gaze, astfel încât prețurile să fie mai stabile.

Structura prețului final la gaze este influențată de trei componente esențiale: costul produselor standard (baseload), care prezintă variații reduse; ajustările din piața short-term, necesare acoperirii vârfurilor de consum; și cheltuielile de înmagazinare, indispensabile pentru sezonul rece și pentru menținerea continuității aprovizionării.

Orice schimbare în aceste segmente se reflectă în nota de plată a consumatorilor.

Plafonarea actuală rămâne în vigoare până la 31 martie 2026.

Până atunci, furnizorii trebuie să factureze un preț maxim de 0,31 lei/kWh pentru clienții casnici și 0,37 lei/kWh pentru majoritatea clienților noncasnici, inclusiv cei din parcurile industriale sau sistemele de distribuție închise.

După această dată, piața va reveni la mecanismele obișnuite de formare a prețului, ceea ce, potrivit industriei, ar putea duce la o creștere semnificativă a facturilor.