Virgil Popescu dezvăluie detaliile unui acord european considerat istoric. Acesta marchează începutul eliminării totale a gazelor naturale din Federația Rusă, proces în care România este prezentată ca având un rol strategic datorită resurselor din Marea Neagră și poziției sale la granița estică a Uniunii Europene.

Europarlamentari din Comisia pentru industrie, cercetare și energie, împreună cu cei din Comisia pentru comerț internațional și președinția daneză a Consiliului, au convenit asupra unui calendar ferm de renunțare la gazele rusești, atât lichefiate, cât și transportate prin conducte, scrie europarlamentarul liberal Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit documentului agreat, de la începutul anului 2026 vor fi interzise importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) rusești de pe piața spot din UE. Etapa decisivă va veni pe 30 septembrie 2027, dată la care urmează să intre în vigoare interdicția completă asupra gazelor rusești livrate prin conducte.

Decizia vine în contextul în care Parlamentul European a insistat anterior pentru stoparea totală a importurilor de petrol rusesc, iar Comisia Europeană s-a angajat să prezinte o propunere legislativă care să permită aplicarea interdicției până la finalul anului 2027.

Virgil Popescu explică faptul că, pentru a preveni orice tentativă de eludare a regulilor, noile măsuri vor include controale vamale mai stricte, documente detaliate privind originea combustibililor și verificări suplimentare la nivelul autorităților competente înainte de import sau depozitare.

Acordul provizoriu trebuie validat de Parlamentul European și Consiliu. Pe 11 decembrie este programat votul comun în comisiile ITRE și INTA, iar între 15 și 18 decembrie va avea loc votul final în plen.

Uniunea Europeană accelerează astfel desprinderea de energia rusească, considerată o armă de șantaj a lui Vladimir Putin. Virgil Popescu adaugă că România este o parte activă din această schimbare strategică la nivelul UE.