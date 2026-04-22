Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament un proiect de lege care are ca scop protejarea oamenilor din România împotriva dobânzilor foarte mari și a unor practici considerate abuzive din sistemul financiar.

Potrivit unui comunicat de presă, inițiativa ar urmări să limiteze costurile creditelor, să impună reguli mai clare de transparență și să elimine unele proceduri prin care oamenii ar putea fi executați silit rapid, fără protecții suficiente pentru cei care au datorii. Proiectul legislativ ar modifica regulile privind executarea silită, astfel încât aceasta să nu mai pornească automat în unele cazuri, ci doar după o verificare reală a situației înainte de începerea procedurilor.

Senatorul AUR Cezar Petre a spus că această propunere ar încerca să corecteze problemele din sistemul financiar românesc. El a susținut că mulți români ar ajunge să ia credite cu dobânzi foarte mari, iar uneori costurile totale ar depăși suma împrumutată inițial, ceea ce ar afecta un număr mare de persoane.

Inițiatorii proiectului legislativ au explicat că legea ar stabili mai clar cum se calculează costurile creditelor și ar crește responsabilitatea instituțiilor financiare față de clienți. Aceștia au precizat că s-ar introduce limite pentru dobânzi, astfel încât acestea să nu mai poată crește necontrolat. În cazul creditelor imobiliare, dobânda ar fi limitată la cel mult 3 puncte procentuale peste nivelul de referință al Băncii Naționale a României (BNR). Pentru creditele de consum, ar exista de asemenea un plafon fix pentru a evita abuzurile.

Totodată, Cezar Petre a afirmat că s-ar pune accent și pe transparență, astfel încât clienții să înțeleagă clar condițiile creditelor înainte de semnare, iar băncile ar fi obligate să afișeze informații și avertismente clare și ușor de înțeles.

„În momentul de faţă, prea mulţi români sunt puşi în situaţia de a accepta credite cu dobânzi excesive şi costuri care ajung să depăşească chiar valoarea împrumutului iniţial. Nu vorbim de cazuri izolate, ci de un fenomen care afectează milioane de oameni. În primul rând, introducem limite clare pentru dobânzi. Nu mai permitem ca acestea să crească fără control. Pentru creditele imobiliare, dobânda nu poate depăşi cu mai mult de 3 puncte procentuale nivelul de referinţă al Băncii Naţionale. Pentru creditele de consum, există un plafon clar, tocmai pentru a preveni abuzurile. În al doilea rând, punem accent pe transparenţă reală. Orice român trebuie să ştie exact în ce se bagă atunci când semnează un credit. De aceea, introducem obligaţia ca instituţiile financiare să afişeze avertismente clare, vizibile, fără ambiguităţi”, a declarat Cezar Petre.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că AUR ar urma să înceapă negocieri cu celelalte partide doar după ce sunt adoptate trei măsuri: reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor pentru partidele politice și alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene în două tururi de scrutin. El a precizat că doar după îndeplinirea acestor condiții ar putea avea loc discuțiile politice.

Liderul AUR a spus că formațiunea sa ar cere aceste schimbări și a susținut că actuala clasă politică ar fi responsabilă pentru situația dificilă în care se află România. El a transmis că partidul său nu ar trebui pus la îndoială și a insistat asupra celor trei măsuri pe care le consideră prioritare. Acesta a explicat că ar fi vorba, în primul rând, despre respectarea voinței alegătorilor prin reducerea numărului de parlamentari la 300. În al doilea rând, ar fi vizată renunțarea la subvențiile acordate partidelor politice. În al treilea rând, el a menționat schimbarea modului de alegere a primarilor și a șefilor de consilii județene, astfel încât aceștia să fie aleși în două tururi.

Simion a afirmat că aceste măsuri ar putea fi adoptate rapid, dacă există voință politică, prin vot în Parlament. El a susținut că partidul său nu ar purta negocieri „pe ascuns” și că ar urmări respectarea promisiunilor făcute alegătorilor. Simion a transmis că doar dacă aceste trei propuneri sunt acceptate și votate ar putea avea loc alte discuții politice între partide.