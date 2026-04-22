PSD va aștepta „câteva zile” înainte de a depune, cel mai devreme săptămâna viitoare, o moțiune de cenzură în Parlament, dacă premierul Ilie Bolojan nu își va da demisia în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse din partid.

Președintele Nicușor Dan a chemat astăzi la Cotroceni partidele din coaliția de guvernare — PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților — într-o încercare de a menține actuala majoritate.

În cazul în care discuțiile nu vor conduce la demisia premierului, miniștrii PSD ar urma să își depună demisiile joi, iar ulterior partidul ar pregăti o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului.

Guvernul Bolojan poate fi demis dacă o moțiune de cenzură strânge cel puțin 232 de voturi în Parlament.

În acest context, PSD ar avea nevoie de aproximativ 103 voturi din partea formațiunilor suveraniste pentru a-l înlătura pe premierul Ilie Bolojan. Acestea ar putea veni de la AUR (90 de parlamentari), neafiliați (19), SOS (15), POT (16) și PACE (12). Potrivit unor surse parlamentare, lideri ai acestor grupuri au început consultări informale pentru a stabili o poziție comună față de moțiunea pregătită de PSD.

Totodată, sursele susțin că se discută și scenariul în care AUR, SOS, POT și PACE ar susține moțiunea, urmând apoi să propună un candidat comun pentru funcția de premier, fiind vehiculat numele lui Călin Georgescu. Nu exista însă, până recent, un acord final între toate formațiunile de opoziție.

În paralel, reprezentanți ai PNL ar încerca să îi convingă pe parlamentarii suveraniști să nu susțină inițiativa PSD.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după consultările de la Palatul Cotroceni, că social-democrații vor susține angajamentele internaționale asumate de România.

”Am expus în continuare ca una din soluţii să fie continnuare acestei coaliţii pro-europene, dar cu un alt prim-ministru, urmare a votului de luni. Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident, PSD poate să treacă în opoziţie. Noi nesusţinând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunţat”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD va respecta angajamentele internaţionale ale României indiferent dacă va fi la putere sau în opoziţie.